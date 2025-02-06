Помилка ціною у 115 тисяч доларів: жінка розповіла, яку несправність вдома не варто ігнорувати

Власниця будинку з США Крістен Беннетт втратила 155 тисяч доларів через одну просту несправність вдома, яка у результаті спричинила масштабні пошкодження її житла.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, жінка поділилась своїм досвідом у соцмережах, щоб попередити інших. На яку проблему вона тепер рекомендує завжди звертати увагу, розповідаємо далі.

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Яку несправність краще не ігнорувати

Одного дня Крістен повернулася додому після роботи й побачила справжній кошмар: її будинок був затоплений через поламаний унітаз. Ручка змиву застрягла в положенні "увімкнено", і вода текла безперервно протягом кількох годин.

Я одразу почула шум, схожий на сильний дощ. Спочатку подумала, що протікає дах, але коли піднялася нагору, побачила, що причина у ванній кімнаті. Вода виливалася, наче прорвало дамбу,

– розповідає жінка.

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За її словами, вода просочилася крізь стелі та стіни, пошкодивши майже весь будинок із чотирма спальнями. Лише головна спальня та велика кімната залишилися сухими. За попередніми оцінками, ремонт коштуватиме Крістен близько 115 тисяч доларів.

Це приголомшує, м’яко кажучи,

– зізнається Крістен.

Вона поділилася кадрами зруйнованої стелі, зіпсованої підлоги та затопленої кухні в інстаграм, закликаючи всіх завжди перевіряти туалет перед виходом з дому.

Допис Беннетт викликав шквал реакцій. Багато людей поділилися подібними історіями та порадами, як уникнути таких ситуацій. Проте не всі були співчутливими. Деякі користувачі критикували сім’ю, називаючи їх необачними.