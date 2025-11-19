Розкішне дерево, яке можна розмножити взимку просто у воді
- Червонокорий дерен можна легко розмножити взимку, використовуючи лише склянку води та гострі секатори.
- Після появи коренів через тиждень, живці пересаджують у горщики з ґрунтом, а навесні переміщують у відкритий ґрунт.
Є дерева та рослини, які легко розмножуються у воді. Достатньо придбати таку рослину лише один раз, а потім можна створювати майже безкінечну кількість її копій.
Червонокорий дерен – чудовий приклад. Він має насичено-червоні пагони та листя, яке протягом сезону змінює колір від темно-зеленого до червоного та пурпурового, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.
Дивіться також Не садіть ці рослини біля дому – клопотів не наберешся
Як розмножити червонокорий дерен?
Для розмноження цих барвистих кущів вам потрібні лише склянка води та гострі чисті секатори.
Хоча живці зазвичай дуже швидко пускають коріння у воді – приблизно за тиждень – до повного дорослішання куща в ґрунті пройдуть роки / Фото Evgenia Vlasova
Щоб розмножити дерен у воді, спершу потрібно взяти живці з основної рослини, коли вона перебуває у стані зимового спокою. Найкраще обирати молоді пагони завтовшки приблизно як олівець і з кількома здоровими бруньками.
Чистими гострими секаторами зріжте пагін біля основи. Далі підготуйте живці, прибравши зайві листки чи дрібні гілочки. Потім наріжте гілку на частини довжиною 15 – 23 сантиметри. Робіть зрізи біля вузлів листків, щоб стимулювати розвиток коренів.
Після цього поставте живці в склянку з 5 – 7 сантиметрами води, розмістивши їх бруньками догори.
Склянку можна тримати в місці з яскравим, але розсіяним світлом. Не забувайте регулярно міняти воду, щоб не допустити появи бактерій.
Корені почнуть з'являтися приблизно за тиждень. Коли вони зміцніють, пересадіть живці у невеликі горщики з ґрунтом, заглибивши коріння приблизно на 10 сантиметрів. Підтримуйте ґрунт злегка вологим і дочекайтеся появи листочків – після цього навесні можна пересаджувати молоді рослини у відкритий ґрунт.
Як пише The Spruce, червоний дерен належить до небагатьох кущів, які чудово ростуть у сирих, лісових умовах.
Основні правила догляду:
- Садіть кущ там, де його добре видно, наприклад, біля стіни, що взимку отримує багато сонця, або на схилах для укріплення ґрунту;
- Щороку видаляйте кілька найстаріших пагонів, щоб зберегти насичений червоний колір молодих гілок;
- Підрізайте коріння лопатою навколо основи, щоб кущ не розповсюджувався надто сильно;
- Періодично зрізайте рослину "під нуль", щоб омолодити та контролювати її ріст.
Яка помилка під час осіннього прибирання приваблює у дім щурів?
Щури часто заходять у двір і в дім не через сміття, а через опалі горіхи та плоди. Волоські, мигдальні, лісові горіхи й каштани для них як ласощі. Тому варто регулярно збирати опалі горіхи та плоди, вчасно знімати врожай з дерев.