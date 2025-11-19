Розкішне дерево, яке можна розмножити взимку просто у воді

Є дерева та рослини, які легко розмножуються у воді. Достатньо придбати таку рослину лише один раз, а потім можна створювати майже безкінечну кількість її копій.

Червонокорий дерен – чудовий приклад. Він має насичено-червоні пагони та листя, яке протягом сезону змінює колір від темно-зеленого до червоного та пурпурового, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Як розмножити червонокорий дерен?

Для розмноження цих барвистих кущів вам потрібні лише склянка води та гострі чисті секатори.

Хоча живці зазвичай дуже швидко пускають коріння у воді – приблизно за тиждень – до повного дорослішання куща в ґрунті пройдуть роки / Фото Evgenia Vlasova

Щоб розмножити дерен у воді, спершу потрібно взяти живці з основної рослини, коли вона перебуває у стані зимового спокою. Найкраще обирати молоді пагони завтовшки приблизно як олівець і з кількома здоровими бруньками.

Чистими гострими секаторами зріжте пагін біля основи. Далі підготуйте живці, прибравши зайві листки чи дрібні гілочки. Потім наріжте гілку на частини довжиною 15 – 23 сантиметри. Робіть зрізи біля вузлів листків, щоб стимулювати розвиток коренів.

Після цього поставте живці в склянку з 5 – 7 сантиметрами води, розмістивши їх бруньками догори.

Склянку можна тримати в місці з яскравим, але розсіяним світлом. Не забувайте регулярно міняти воду, щоб не допустити появи бактерій.

Корені почнуть з'являтися приблизно за тиждень. Коли вони зміцніють, пересадіть живці у невеликі горщики з ґрунтом, заглибивши коріння приблизно на 10 сантиметрів. Підтримуйте ґрунт злегка вологим і дочекайтеся появи листочків – після цього навесні можна пересаджувати молоді рослини у відкритий ґрунт.

Як пише The Spruce, червоний дерен належить до небагатьох кущів, які чудово ростуть у сирих, лісових умовах.

Основні правила догляду:

Садіть кущ там, де його добре видно, наприклад, біля стіни, що взимку отримує багато сонця, або на схилах для укріплення ґрунту;

Щороку видаляйте кілька найстаріших пагонів, щоб зберегти насичений червоний колір молодих гілок;

Підрізайте коріння лопатою навколо основи, щоб кущ не розповсюджувався надто сильно;

Періодично зрізайте рослину "під нуль", щоб омолодити та контролювати її ріст.

Яка помилка під час осіннього прибирання приваблює у дім щурів?

Щури часто заходять у двір і в дім не через сміття, а через опалі горіхи та плоди. Волоські, мигдальні, лісові горіхи й каштани для них як ласощі. Тому варто регулярно збирати опалі горіхи та плоди, вчасно знімати врожай з дерев.