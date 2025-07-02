Не викидайте картопляне лушпиння: 5 способів використати його у саду, які дійсно працюють
- Картопляне лушпиння багате на корисні речовини, які можуть живити ґрунт і допомагати в боротьбі зі шкідниками.
- Існують різні способи використання картопляного лушпиння в саду, такі як компостування, рідке добриво та порошкоподібне добриво.
Картопляне лушпиння – це не сміття, а цінний ресурс для вашого саду. Воно багате на калій, кальцій, магній, антиоксиданти й інші корисні речовини.
Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, вони можуть живити ґрунт, захищати рослини та допомагати в боротьбі зі шкідниками. Як найкраще використати ці кухонні відходи із максимальною користю, розповідаємо далі.
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Компост
Картопляне лушпиння – це ідеальний інгредієнт для компосту. Воно чудово доповнює сухе листя чи солому.
Траншейне компостування
Мульчувати картопляним лушпинням не радять – воно приваблює шкідників. Натомість можна закопати його на глибину близько 15 сантиметрів у траншеї між грядками.
Рідке добриво
Настій із картопляної шкірки – це поживне добриво, багате на мінерали. Щоб виготовити його:
- Замочіть жменю лушпиння в літрі води на 4 дні.
- Процідіть, розбавте рівною кількістю води.
- Поливайте рослини, але не частіше ніж раз – два на місяць. Надмірне використання такого настою може порушити баланс поживних речовин у ґрунті.
Порошкоподібне добриво
Картопляне лушпиння можна висушити й перемолоти на порошок, що міститиме магній, фосфор і калій. Його можна посипати на ґрунт або додавати до води для створення насиченого добрива.
Боротьба зі шкідниками
Садові слимаки й комарі активно реагують на запах картопляної шкірки. Використовуйте лушпиння як приманку у пастках. Регулярно перевіряйте й замінюйте його, щойно шкідники потрапили в пастку. Такий метод є безпечним, природним і не вимагає токсичних засобів.
До слова, також не варто викидати бананові шкірки, адже вони допоможуть вашим трояндам рости краще.