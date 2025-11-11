Чоловік вирішив освіжити сходи – і натрапив на столітню історію та небезпечний сюрприз під ними

Власник будинку вирішив перефарбувати внутрішні сходи. Чоловік був шокований від того, що знайшов під ними.

42-річний Девід Дровер поділився своєю історію у Reddit. За його словами, те, що починалося як просте "зашкурити й перефарбувати", перетворилося на "археологічні розкопки всіх відомих людству покриттів", передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Що чоловік знайшов під сходами?

Дровер опублікував серію фото, які показують шари фарби, смоли та інших матеріалів, накопичених за роки. Верхній шар – це сучасна біла глянцева фарба, що пузириться. Під нею – товста пожовкла олійна фарба, що розмазується, а не знімається. Ще нижче: чорна смола або бітум, який перетворюється у цупкий клей під дією засобу для зняття фарби чи будівельного фена.

Дровер додав, що засіб для зняття фарби "перетворює все на липку масу", шліфування "одразу забивається", і зараз він "розніс смолоподібну фарбу по всій підлозі".

Що знайшов під сходами Девід Дровер / Фото Reddit

У коментарях він розкрив, що під шарами фарби знайшли також свинець. Через його дружина Рошель, яка вагітна і вдихала пил, відвідала про всяк випадок лікаря. Дровер хвилювався, що вона могла отруїтися свинцем.

Пост Девіда набрав понад 800 коментарів, користувачі жартували й висловлювали співчуття. Один написав: "Три варіанти: витратити вічність на очищення, заплатити комусь або купити новий килим". Інший пожартував: "Зніміть сходи. Встановіть скеледром". Хоча ремонт сходів випробував терпіння домовласника (і, можливо, його шлюб), користувачі мережі із захопленням спостерігали за цим "археологічним хаосом".

Що знайшли господарі під новою плиткою на кухні?

Подружжя, яке робило ремонт, знайшло під новою плиткою старі розписані вручну плитки. Вони поділилися відео в TikTok – його переглянули понад 1,6 мільйона разів. Господарі помітили, що фартух на кухні занадто товстий для одного шару плитки, зняли куточок і виявили унікальний малюнок під сучасним покриттям.