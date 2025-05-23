Домашнє відкриття з минулого: знайдена записка 1989 року зворушила тисячі користувачів соцмереж

Під час звичайного ремонту у власному будинку користувач Reddit із ніком @humblemandudebroguy випадково зробив знахідку, яка зворушила серця тисяч людей.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, знявши гіпсокартон зі стіни на нижньому поверсі, він натрапив на рукописну записку, залишену ще 6 серпня 1989 року. Про що у ній йдеться, розповідаємо далі.

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Таємнича записка з минулого

Зміст знайденого послання був простим, щирим і водночас напрочуд теплим.

Сьогодні ми з мамою монтуємо гіпсокартон. Я особисто сподіваюся, що вам буде так само важко розбирати це, як і нам – робити! Гарного вам дня!,

– йшлося у повідомленні.

Цей короткий текст став неочікуваним вікном у минуле – до моменту, коли родина вкладала зусилля та турботу в створення затишного житла.

Автор публікації поділився фото знахідки під заголовком "Знайшов це в стіні, коли зривав гіпсокартон". Пост швидко набрав понад 9800 вподобань і сотні коментарів, викликавши хвилю розчулення, ностальгії та усмішок.

Як виглядає записка: дивіться фото

У коментарях до допису користувач розповів більше про дім та його історію: раніше будинок належав водієві вантажівки, який помер від серцевого нападу, перебуваючи під наглядом молодшої сестри.

У цьому домі також виросло кілька дітей. Новий власник зізнався, що його родина – він, партнерка і троє дітей – планують жити в цьому будинку щонайменше ще 20 років.

Користувачі ж Reddit також активно коментували знахідку. Хтось радив оформити записку в рамку, хтось – залишити власне послання у стіні, щоб і наступні мешканці могли знайти частинку сьогодення у майбутньому.

"Так чесно та чудово. Ваш будинок має історію та людей, які про нього піклувалися", "Не забудьте залишити свою записку всередині стіни", – писали люди.

До слова, неочікувані знахідки під час ремонту не є рідкістю. Нещодавно британське подружжя, що придбало старовинний будинок, також натрапило на приголомшливу знахідку під час ремонту.