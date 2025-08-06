Власник будинку зі США стверджує, що знайшов приховану кімнату у своєму помешканні через рік після того, як вперше туди переїхав.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, Джейсон Мертаг регулярно публікує гумористичні відео в соцмережах, але нещодавно поділився там ще й історією своєї знахідки. Як він відкрив таємну кімнату вдома, розповідаємо далі.

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Як чоловік виявив приховану кімнату?

У серії відео, опублікованих у тікток, Джейсон стверджує, що помітив ззовні свого будинку вікно до кімнати, яку він не може знайти.

Ми живемо в цьому будинку близько року. Ми помітили вікно ззовні, але ніколи не бачили нічого подібного зсередини. Протягом останніх шести місяців я досліджував різні закутки та щілини в будинку, і саме тоді я почав розгадувати таємницю,

– поділився чоловік.

Згідно з відео, прихований вхід до кімнати тепер було виявлено за бюро, прибитим до частини стіни. Джейсон показав у ролику, як шукає шлях через бюро в простір позаду.

Як чоловік знайшов таємну кімнату: дивіться відео

Я думаю, кожен уявляє собі такі моменти з фільмів чи шоу – відкриття прихованого місця у власному будинку. Це захопливо. Найцікавіше – дати волю своїй уяві та спробувати вгадати, що це може бути. Це не було страшно. Просто сюрреалістично в найкращому сенсі,

– каже американець.

Щодо того, чому нібито прихований простір так довго був захований або що він має намір з ним робити, Джейсон сказав, що поки розробляє кілька ідей.

Він досі не знайшов вікна зсередини, тому пошуки ще не закінчив. За його словами, це досить великий простір, тож, можливо, він стане невеликою чоловічою територією.

До слова, подібні знахідки не є унікальними. Інше подружжя знайшло на своїй ділянці загадковий вантажний контейнер.