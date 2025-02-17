Несподівана знахідка: чоловік під час ремонту виявив прихований простір у будинку

Американський домовласник Адам Ньюачек був здивований, коли під час ремонту знайшов у своєму будинку в Лос-Анджелесі прихований додатковий простір.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, він придбав будинок у 2015 році для здачі в оренду, але переїхав у нього сам у 2021 році. Під час ремонту він звернув увагу на одну зі стін, яка виглядала товщою за звичайні, і вирішив дослідити, що за нею приховано. Що ж ховала стіна, розповідаємо далі.

Також цікаво Жінка під час ремонту зняла килим зі сходів та була вражена тим, що ховалося під ним

Як чоловік знайшов таємний простір у домі

Як каже Адам, цей будинок свого часу зводився швидко та мав централізовану систему опалення. Саме тому стіна в центрі будинку могла приховувати щось цікаве.

Його підозри підтвердилися – за стіною виявився невеликий, але цінний додатковий простір. Проте радість від знахідки затьмарило одне розчарування: у ніші проходила стара азбестова труба, тому повністю використовувати простір було неможливо.

Що чоловік знайшов за стіною: дивіться фото

Своїм відкриття Ньюачек поділився на Reddit. Його пост із фотографіями до та після перетворення прихованої ніші на затишний куточок для зберігання отримав понад 46 тисяч лайків і сотні коментарів.

Користувачі соцмереж захопилися несподіваною знахідкою та запропонували цікаві ідеї щодо використання такого простору. Один із коментаторів пожартував, що просто складав би туди свою пошту. Інші запропонували перетворювати подібні місця на "капсули часу" – залишати всередині записки, монети або інші дрібниці для майбутніх власників.