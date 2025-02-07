Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, несподівана знахідка жінки стала справжньою сенсацією в соціальних мережах, зокрема в тікток, де відео Шанни зібрало мільйони переглядів. Що ж такого незвичайного вона відшукала, розповідаємо далі.

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Що жінка знайшла під килимом

Коли Шанна почала знімати килим на головних сходах свого будинку, щоб відновити дерев'яну підлогу, вона стала свідком унікального відкриття – старовинних шпалер, які, судячи з усього, належали художниці Бессі Піз Гутманн.

Жінка поділилася враженнями у тікток, показуючи деталі шпалер на сходах та зазначаючи, що їхній будинок був побудований у 1928 році.

Я не знаю, чого я очікувала, але точно не цього,

– написала вона в підписі до посту.

Як виглядають унікальні сходи: дивіться відео

Відкриття Шанни викликало хвилю коментарів від користувачів, які захоплювалися цим артефактом і висловлювали свої думки щодо його збереження або видалення.

"Вони чудові! Така рідкісна знахідка", "Як хтось міг приховати таку красу", "Боже! Це дивовижно. Я б залишив їх непокритими та насолоджувався", – писали люди.

Однак, на жаль, попри те, що Шанна теж вважає знахідку унікальною, вона не планує її зберігати та переробить сходи.