Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, неожиданная находка женщины стала настоящей сенсацией в социальных сетях, в частности в тикток, где видео Шанны собрало миллионы просмотров. Что же такого необычного она отыскала, рассказываем далее.

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Что женщина нашла под ковром

Когда Шанна начала снимать ковер на главной лестнице своего дома, чтобы восстановить деревянный пол, она стала свидетелем уникального открытия – старинных обоев, которые, судя по всему, принадлежали художнице Бесси Пиз Гутманн.

Женщина поделилась впечатлениями в тикток, показывая детали обоев на лестнице и отмечая, что их дом был построен в 1928 году.

Я не знаю, чего я ожидала, но точно не этого,

– написала она в подписи к посту.

Как выглядит уникальная лестница: смотрите видео

Открытие Шанны вызвало волну комментариев от пользователей, которые восхищались этим артефактом и высказывали свои мысли относительно его сохранения или удаления.

"Они великолепны! Такая редкая находка", "Как кто-то мог скрыть такую красоту", "Боже! Это удивительно. Я бы оставил их непокрытыми и наслаждался", – писали люди.

Однако, к сожалению, несмотря на то, что Шанна тоже считает находку уникальной, она не планирует ее хранить и переделает лестницу.