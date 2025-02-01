Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, их планы значительно усложнились, когда они наткнулись на неожиданную проблему. Что супруги нашли под домом, построенным в 1895 году, рассказываем далее.

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Что пара нашла под домом

Кайли говорит, что их семья долгое время мечтала о ремонте дома, особенно в связи с расширением семьи. Однако, когда они начали реставрационные работы в апреле 2024 года, их экскаватор быстро наткнулся на проблему – отсутствие фундамента. Вместо него под домом были лишь небольшие камни, которые не могли надежно поддерживать здание.

Этот неожиданный случай заставил семью остановить проект более чем на месяц, пересмотреть бюджет и разработать новую стратегию, чтобы сохранить историческое помещение и гарантировать безопасность для их большой семьи.

Как пара узнала, что их дом не имеет фундамента: смотрите видео

По словам Маккой, подъем дома на 45 сантиметров и установка надлежащего фундамента добавило более 50 000 долларов к их расходам.

Несмотря на эти трудности, супруги остаются уверенными в том, что их дом станет местом для сохранения семейной истории и сообщества, которое они стремятся создать.

Сейчас они продолжают реставрацию дома, и с нетерпением ждут, когда их дом станет настоящим семейным гнездышком.