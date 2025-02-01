Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, їхні плани значно ускладнилися, коли вони натрапили на несподівану проблему. Що подружжя знайшло під будинком, побудованим у 1895 році, розповідаємо далі.

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Що пара знайшла під будинком

Кайлі каже, що їхня сім'я довгий час мріяла про ремонт будинку, особливо у зв'язку з розширенням родини. Проте, коли вони почали реставраційні роботи у квітні 2024 року, їхній екскаватор швидко натрапив на проблему – відсутність фундаменту. Замість нього під будинком було лише невелике каміння, яке не могло надійно підтримувати будівлю.

Цей несподіваний випадок змусив сім'ю зупинити проєкт на понад місяць, переглянути бюджет і розробити нову стратегію, щоб зберегти історичне помешкання і гарантувати безпеку для їхньої великої сім'ї.

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За словами Маккой, підйом будинку на 45 сантиметрів та встановлення належного фундаменту додало понад 50 000 доларів до їхніх витрат.

Попри ці труднощі, подружжя залишається впевненим у тому, що їхній будинок стане місцем для збереження сімейної історії й спільноти, яку вони прагнуть створити.

Наразі вони продовжують реставрацію будинку, і з нетерпінням чекають, коли їхній дім стане справжнім сімейним гніздечком.