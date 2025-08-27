Хоча більшість із них не становить жодної небезпеки для двору, раптова поява великої кількості грибів може викликати неприємні емоції, роблячи простір непривабливим.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, гриби ніколи не з'являються просто так. Що може спричиняти раптове збільшення їхньої кількості та як позбутися їх простими способами, розповідаємо далі.

Чому гриби ростуть у дворі?

Ґрунт у садах і на газонах часто сповнений спорами грибів, а коли він теплий і вологий це спричиняє їхній активний ріст. Особливо, якщо земля багата на органічні речовини – компост, коріння, листя, солому, скошену траву, що розкладаються, або відходи тваринного походження.

Чи шкідливі гриби для газону?

Більшість грибів не пошкоджує газон. Навпаки вони можуть свідчити про здоровий ґрунт з великою кількістю мікробів, що підтримує ріст рослин. Коли гриби живляться органічним матеріалом у дворі, вони розщеплюють його на поживні речовини для трави та рослин і переробляють органічний вуглець.

Але водночас велика кількість грибів може бути ознакою проблеми – надмірного зволоження. Більшість грибів гинуть і зникають, коли ґрунт висихає або погода стає прохолоднішою, тож якщо цього не відбувається, варто звернути увагу на рівень вологи свого газону.

Гриби не є критичною проблемою / Фото Freepik

Як видалити гриби з подвір'я?

Багато грибів просто зникнуть самі, коли погода стане прохолоднішою, а ґрунт менш вологим. Якщо ж такий варіант не підходить, їх можна видалити гострою садовою лопатою або просто вирвати з ґрунту.

Хоча це не знищить спори грибів в ґрунті, таке рішення може допомогти зменшити їхню кількість.

Як запобігти появі грибів?

Щоб зменшити кількість грибів на газоні, уникайте надмірного поливу, покращуйте дренаж у низинних ділянках та забезпечуйте більше сонячного світла тінистими ділянками, обрізаючи дерева та чагарники.

Прорізування та аерація газону також зменшать кількість органічних речовин і допоможуть воді проникати глибоко в коріння трави, а не затримуватися на поверхні.

Що ще варто знати про гриби у дворі?

Велика кількість грибів може викликати суперечки щодо того, чи є така ситуація нормальною.

І дійсно, вони мають як свою користь, так і певні ризики. До прикладу, гриби одночасно допомагають розкладати органічні залишки, збагачуючи ґрунт, та можуть становити небезпеку для дітей та домашніх тварин, якщо є отруйними.