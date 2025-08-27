Їх можна швидко позбутися: що робити якщо гриби раптово заполонили двір
- Гриби у дворі можуть з'являтися через теплий і вологий ґрунт, багатий на органічні речовини, але вони не завжди шкідливі для газону, оскільки можуть свідчити про здоровий ґрунт.
- Для зменшення кількості грибів рекомендується уникати надмірного поливу, покращити дренаж, забезпечити більше сонячного світла та проводити аерацію газону.
Хоча більшість із них не становить жодної небезпеки для двору, раптова поява великої кількості грибів може викликати неприємні емоції, роблячи простір непривабливим.
Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, гриби ніколи не з'являються просто так. Що може спричиняти раптове збільшення їхньої кількості та як позбутися їх простими способами, розповідаємо далі.
Чому гриби ростуть у дворі?
Ґрунт у садах і на газонах часто сповнений спорами грибів, а коли він теплий і вологий це спричиняє їхній активний ріст. Особливо, якщо земля багата на органічні речовини – компост, коріння, листя, солому, скошену траву, що розкладаються, або відходи тваринного походження.
Чи шкідливі гриби для газону?
Більшість грибів не пошкоджує газон. Навпаки вони можуть свідчити про здоровий ґрунт з великою кількістю мікробів, що підтримує ріст рослин. Коли гриби живляться органічним матеріалом у дворі, вони розщеплюють його на поживні речовини для трави та рослин і переробляють органічний вуглець.
Але водночас велика кількість грибів може бути ознакою проблеми – надмірного зволоження. Більшість грибів гинуть і зникають, коли ґрунт висихає або погода стає прохолоднішою, тож якщо цього не відбувається, варто звернути увагу на рівень вологи свого газону.
Як видалити гриби з подвір'я?
Багато грибів просто зникнуть самі, коли погода стане прохолоднішою, а ґрунт менш вологим. Якщо ж такий варіант не підходить, їх можна видалити гострою садовою лопатою або просто вирвати з ґрунту.
Хоча це не знищить спори грибів в ґрунті, таке рішення може допомогти зменшити їхню кількість.
Як запобігти появі грибів?
Щоб зменшити кількість грибів на газоні, уникайте надмірного поливу, покращуйте дренаж у низинних ділянках та забезпечуйте більше сонячного світла тінистими ділянками, обрізаючи дерева та чагарники.
Прорізування та аерація газону також зменшать кількість органічних речовин і допоможуть воді проникати глибоко в коріння трави, а не затримуватися на поверхні.
Що ще варто знати про гриби у дворі?
Велика кількість грибів може викликати суперечки щодо того, чи є така ситуація нормальною.
І дійсно, вони мають як свою користь, так і певні ризики. До прикладу, гриби одночасно допомагають розкладати органічні залишки, збагачуючи ґрунт, та можуть становити небезпеку для дітей та домашніх тварин, якщо є отруйними.