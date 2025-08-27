Хотя большинство из них не представляет никакой опасности для двора, внезапное появление большого количества грибов может вызвать неприятные эмоции, делая пространство непривлекательным.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, грибы никогда не появляются просто так. Что может вызвать внезапное увеличение их количества и как избавиться от них простыми способами, рассказываем далее.

Почему грибы растут во дворе?

Почва в садах и на газонах часто полна спорами грибов, а когда она теплая и влажная это вызывает их активный рост. Особенно, если земля богата органическими веществами – компост, корни, листья, солому, скошенную траву, что разлагаются, или отходы животного происхождения.

Вредны ли грибы для газона?

Большинство грибов не повреждает газон. Наоборот они могут свидетельствовать о здоровой почве с большим количеством микробов, что поддерживает рост растений. Когда грибы питаются органическим материалом во дворе, они расщепляют его на питательные вещества для травы и растений и перерабатывают органический углерод.

Но в то же время большое количество грибов может быть признаком проблемы – чрезмерного увлажнения. Большинство грибов погибают и исчезают, когда почва высыхает или погода становится прохладнее, поэтому если этого не происходит, стоит обратить внимание на уровень влаги своего газона.

Грибы не являются критической проблемой / Фото Freepik

Как удалить грибы со двора?

Многие грибы просто исчезнут сами, когда погода станет прохладнее, а почва менее влажной. Если же такой вариант не подходит, их можно удалить острой садовой лопатой или просто вырвать из почвы.

Хотя это не уничтожит споры грибов в почве, такое решение может помочь уменьшить их количество.

Как предотвратить появление грибов?

Чтобы уменьшить количество грибов на газоне, избегайте чрезмерного полива, улучшайте дренаж в низинных участках и обеспечивайте больше солнечного света тенистыми участками, обрезая деревья и кустарники.

Прорезка и аэрация газона также уменьшат количество органических веществ и помогут воде проникать глубоко в корни травы, а не задерживаться на поверхности.

Что еще стоит знать о грибах во дворе?

Большое количество грибов может вызвать споры относительно того, является ли такая ситуация нормальной.

И действительно, они имеют как свою пользу, так и определенные риски. К примеру, грибы одновременно помогают разлагать органические остатки, обогащая почву, и могут представлять опасность для детей и домашних животных, если являются ядовитыми.