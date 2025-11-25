7 поширених помилок, які вбивають ваш кактус

Кактуси часто вважають невибагливими, але це не означає, що їх неможливо зіпсувати. Багато новачків допускають прості помилки, через які рослина хворіє або навіть гине.

Про причини, через які здоровий кактус має пригнічений вигляд, розповідає 24 Канал із посиланням на DailyMusee.

Через які помилки кактуси гинуть?

Надмірний полив

Це причина номер один, через яку гинуть кактуси. Вони пустельні рослини і не люблять мокрих коренів. Якщо кактус став м’яким або коричневим біля основи — ви, ймовірно, перелили його. Що робити: дайте ґрунту повністю висохнути перед наступним поливом і використовуйте горщик із дренажними отворами.

Як пише видання Zamnesia, на надмірний полив можуть вказувати наступні ознаки:

Жовті стебла або плями на рослині;

М'які, ватяні стебла;

Схудлі, потемнілі або неприємно пахнучі корені

Невідповідний ґрунт

Звичайний ґрунт утримує надто багато вологи. Це може призвести до загнивання коренів. Використовуйте спеціальний субстрат для кактусів або змішайте ґрунт із піском і перлітом для кращого дренажу.

Вирощувати кактуси не складно, головне – забезпечити правильний догляд / Фото Pexels

Недостатньо світла

Кактусам потрібне яскраве пряме сонячне світло. Його нестача призводить до тонкого, витягнутого і блідого росту – це називається етіоляція. Поставте рослину на південне або західне вікно. У приміщенні можна додати фітолампу.

Симптоми недостатнього освітлення:

Тонкі, витягнуті стебла;

Нахилена або зігнута рослина;

Блідий або тьмяний колір;

Повільний або відсутній ріст

Холодні температури

Більшість кактусів люблять тепло й погано переносять холодні протяги. Температура нижче 10 градусів може пошкодити тканини рослини. Тримайте кактус у теплому місці, особливо взимку, подалі від вікон і вентиляції.

Ігнорування шкідників

Борошнистий червець, павутинні кліщі та щитівка можуть вражати навіть найвитриваліші кактуси. Слідкуйте за білим нальотом чи дрібними коричневими плямами. Протирайте уражені місця ватною паличкою, змоченою у спирті, або використовуйте натуральний інсектицид.

Невідповідний горщик

Горщики без дренажу затримують воду і спричиняють загнивання. Часто проблемою стають декоративні горщики. Обирайте теракотові або керамічні горщики з отворами – вони краще випаровують вологу.

Надлишок добрив

Забагато підживлення може обпалити корені або послабити рослину. Удобрюйте лише в період росту (весна – літо), не частіше ніж раз на місяць, сильно розведеним добривом для кактусів.

Отже, догляд за кактусом не складний – просто потрібно забезпечити правильні умови. Уникаючи поширених помилок, ви допоможете рослині рости здоровою та міцною.

Чи можна ставити рослини на підвіконня?

З настанням зими багато кімнатних рослин переносять з балконів на підвіконня. Проблема в тому, що під вікнами часто стоять батареї, які сушать повітря та ґрунт. Теплий сухий потік повітря призводить до втрати вологи: листя може жовтіти, підсихати, а коріння – страждати. Особливо чутливі тонколисті та крихкі рослини. Постійне тепло створює мікроклімат з дуже низькою вологістю, що підсилює стрес для рослин.