7 распространенных ошибок, которые убивают ваш кактус

Кактусы часто считают неприхотливыми, но это не значит, что их невозможно испортить. Многие новички допускают простые ошибки, из-за которых растение болеет или даже погибает.

О причинах, по которым здоровый кактус имеет подавленный вид, рассказывает 24 Канал со ссылкой на DailyMusee.

Из-за каких ошибок кактусы погибают?

Чрезмерный полив

Это причина номер один, из-за которой погибают кактусы. Они пустынные растения и не любят мокрых корней. Если кактус стал мягким или коричневым у основания - вы, вероятно, перелили его. Что делать: дайте почве полностью высохнуть перед следующим поливом и используйте горшок с дренажными отверстиями.

Как пишет издание Zamnesia, на чрезмерный полив могут указывать следующие признаки:

Желтые стебли или пятна на растении;

Мягкие, ватные стебли;

Похудевшие, потемневшие или неприятно пахнущие корни

Неподходящий грунт

Обычная почва удерживает слишком много влаги. Это может привести к загниванию корней. Используйте специальный субстрат для кактусов или смешайте почву с песком и перлитом для лучшего дренажа.

Выращивать кактусы не сложно, главное – обеспечить правильный уход / Фото Pexels

Недостаточно света

Кактусам нужен яркий прямой солнечный свет. Его недостаток приводит к тонкому, вытянутому и бледному росту – это называется этиоляция. Поставьте растение на южное или западное окно. В помещении можно добавить фитолампу.

Симптомы недостаточного освещения:

Тонкие, вытянутые стебли;

Наклоненное или согнутое растение;

Бледный или тусклый цвет;

Медленный или отсутствующий рост

Холодные температуры

Большинство кактусов любят тепло и плохо переносят холодные сквозняки. Температура ниже 10 градусов может повредить ткани растения. Держите кактус в теплом месте, особенно зимой, подальше от окон и вентиляции.

Игнорирование вредителей

Мучнистый червец, паутинные клещи и щитовка могут поражать даже самые выносливые кактусы. Следите за белым налетом или мелкими коричневыми пятнами. Протирайте пораженные места ватной палочкой, смоченной в спирте, или используйте натуральный инсектицид.

Неподходящий горшок

Горшки без дренажа задерживают воду и вызывают загнивание. Часто проблемой становятся декоративные горшки. Выбирайте терракотовые или керамические горшки с отверстиями – они лучше испаряют влагу.

Избыток удобрений

Много подкормки может обжечь корни или ослабить растение. Удобряйте только в период роста (весна – лето), не чаще чем раз в месяц, сильно разведенным удобрением для кактусов.

Итак, уход за кактусом не сложный – просто нужно обеспечить правильные условия. Избегая распространенных ошибок, вы поможете растению расти здоровым и крепким.

Можно ли ставить растения на подоконник?

С наступлением зимы многие комнатные растения переносят с балконов на подоконник. Проблема в том, что под окнами часто стоят батареи, которые сушат воздух и почву. Теплый сухой поток воздуха приводит к потере влаги: листья могут желтеть, подсыхать, а корни – страдать. Особенно чувствительны тонколистные и хрупкие растения. Постоянное тепло создает микроклимат с очень низкой влажностью, что усиливает стресс для растений.