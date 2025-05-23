Мокріє підлога у ванній: найпоширеніші причини та як з цим впоратися

Волога підлога у ванній кімнаті – не лише неприємність, а й потенційна загроза для вашого житла. Постійна вологість може призвести до появи цвілі, пошкодження оздоблення та навіть затоплення сусідів.

Якщо ви помічаєте, що підлога у ванній мокріє без видимої причини, варто розібратися, що саме є джерелом проблеми. Найпоширеніші причини надмірної вологості на підлозі та способи її усунення, розповідає 24 Канал.

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Конденсат

Найчастіше волога на підлозі з’являється через конденсацію вологи з повітря на холодних поверхнях, особливо на трубах або бачку унітаза.

Розпізнати таку проблему можна за тим, що вода накопичується навколо труби або зливу, а підлога мокра після прийняття душу, навіть якщо не було прямого потрапляння води.

Щоб усунути цю ситуацію, забезпечте належну вентиляцію – відкривайте вікно або вмикайте витяжку. Також ізолюйте холодні труби спеціальними чохлами, щоб зменшити ефект конденсації. Уникайте перепаду температур між повітрям і поверхнями.

Проблеми з герметизацією душової кабіни або ванни

З часом герметик навколо ванни, душової кабіни чи раковини може зношуватися або тріскатися. У результаті вода просочується на підлогу під час користування сантехнікою.

Помітити це можна коли, плями води утворюються біля стиків ванни або душової кабіни, а волога з’являється тільки після прийняття водних процедур.

Щоб впоратися з таким явищем, перевірте ущільнення навколо сантехніки, за потреби оновіть силіконовий герметик. Також не забувайте регулярно оглядати зони стиків.

Пошкодження або витік водопровідних труб

Старі або неякісно встановлені труби можуть протікати, що часто не помітно відразу.

Згодом цю проблему можна виявити, бо підлога є мокрою постійно, навіть якщо ви не користувалися водою. З’являються плями або здуття на оздобленні, неприємний запах вологи. Волога поширюється за межі ванної.

У цьому випадку першим кроком викличте сантехніка для огляду труб. У разі підтвердження витоку – негайно усуньте проблему, щоб уникнути більших пошкоджень.

Вологість може мати безліч причини / Фото Freepik

Проблеми з сифоном або зливом

Несправний злив або погано закріплений сифон може пропускати воду.

Це проявляється тим, що під раковиною або під душовим піддоном з’являється калюжа. Волога виникає саме після використання води у конкретному приладі.

Щоб усунути пошкодження, перевірте, чи добре закручені з'єднання під раковиною. Замініть сифон у разі потреби.

Протікання через плитку або шви

Якщо плитка або шви між нею пошкоджені, вода може просочуватися в підлогу та підійматися назад у вигляді вологи.

Так з'являється волога між плитками, шви можуть темніти або кришитися. Підлога мокра, навіть якщо вода не лилася напряму.

Перевірте герметичність швів, відновіть затирку за потреби. У складніших випадках – зробіть гідроізоляцію підлоги.

Помилки при монтажі сантехніки або оздоблення

Під час ремонту могли бути допущені помилки – наприклад, неправильний нахил підлоги або відсутність гідроізоляції.

У такому випадку волога з’являється без зрозумілої причини. Підлога постійно мокра або волога в певних місцях.

Якщо не вдається знайти причину самостійно – зверніться до фахівця для діагностики. У разі виявлення проблеми – можливо, доведеться робити частковий ремонт.

До речі, висока вологість у приміщенні може спричинити відшарування фарби на стелі, тож важливо доглядати за своїм покриттям.