Если вы замечаете, что пол в ванной мокреет без видимой причины, стоит разобраться, что именно является источником проблемы. Самые распространенные причины чрезмерной влажности на полу и способы ее устранения, рассказывает 24 Канал.

Также интересно Как избавиться от влажности в квартире: действенные способы и профилактика

Конденсат

Чаще всего влага на полу появляется из-за конденсации влаги из воздуха на холодных поверхностях, особенно на трубах или бачке унитаза.

Распознать такую проблему можно по тому, что вода скапливается вокруг трубы или слива, а пол мокрый после принятия душа, даже если не было прямого попадания воды.

Чтобы устранить эту ситуацию, обеспечьте надлежащую вентиляцию – открывайте окно или включайте вытяжку. Также изолируйте холодные трубы специальными чехлами, чтобы уменьшить эффект конденсации. Избегайте перепада температур между воздухом и поверхностями.

Проблемы с герметизацией душевой кабины или ванны

Со временем герметик вокруг ванны, душевой кабины или раковины может изнашиваться или трескаться. В результате вода просачивается на пол во время пользования сантехникой.

Заметить это можно когда, пятна воды образуются возле стыков ванны или душевой кабины, а влага появляется только после принятия водных процедур.

Чтобы справиться с таким явлением, проверьте уплотнения вокруг сантехники, при необходимости обновите силиконовый герметик. Также не забывайте регулярно осматривать зоны стыков.

Повреждение или утечка водопроводных труб

Старые или некачественно установленные трубы могут протекать, что часто не заметно сразу.

Со временем эту проблему можно обнаружить, потому что пол является мокрым постоянно, даже если вы не пользовались водой. Появляются пятна или вздутия на отделке, неприятный запах влаги. Влага распространяется за пределы ванной.

В этом случае первым шагом вызовите сантехника для осмотра труб. В случае подтверждения утечки – немедленно устраните проблему, во избежание больших повреждений.

Влажность может иметь множество причины / Фото Freepik

Проблемы с сифоном или сливом

Неисправный слив или плохо закрепленный сифон может пропускать воду.

Это проявляется тем, что под раковиной или под душевым поддоном появляется лужа. Влага возникает именно после использования воды в конкретном приборе.

Чтобы устранить повреждения, проверьте, хорошо ли закручены соединения под раковиной. Замените сифон в случае необходимости.

Протечки через плитку или швы

Если плитка или швы между ней повреждены, вода может просачиваться в пол и подниматься обратно в виде влаги.

Так появляется влага между плитками, швы могут темнеть или крошиться. Пол мокрый, даже если вода не лилась напрямую.

Проверьте герметичность швов, обновите затирку при необходимости. В более сложных случаях – сделайте гидроизоляцию пола.

Ошибки при монтаже сантехники или отделки

Во время ремонта могли быть допущены ошибки – например, неправильный наклон пола или отсутствие гидроизоляции.

В таком случае влага появляется без понятной причины. Пол постоянно мокрый или влажный в определенных местах.

Если не удается найти причину самостоятельно – обратитесь к специалисту для диагностики. В случае обнаружения проблемы – возможно, придется делать частичный ремонт.

Кстати, высокая влажность в помещении может вызвать отслоение краски на потолке, поэтому важно ухаживать за своим покрытием.