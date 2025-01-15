Може стати фатальною помилкою: чому біля дому не слід садити березу

Береза часто стає саме тим деревом, яке садять біля дому. Вона зачаровує своєю кроною та білосніжним стовбуром. Однак береза біля будинку може стати фатальною помилкою.

Річ у тім, що це дерево має чимало особливостей, які слід врахувати перед тим, як додавати його до власного ландшафту. Чому не слід садити берези біля дому – розповідає 24 Канал.

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Чому береза біля дому може стати помилкою

Береза має потужну розгалужену кореневу систему, яка може стати загрозою для фундаменту. Коріння ростуть не лише вглиб, а й вшир. Якщо посадити березу дуже близько до дому чи господарчої споруди, то вона може легко пошкодити фундамент, а після це може призвести до тріщин на стінах чи навіть пошкодження каналізаційних систем.

Крім того, береза є природним "осушувачем" ґрунту. Її рекомендують садити біля вигрібних ям, адже дерево поглинає велику кількість води з ґрунту. Водночас, посадивши дерево поруч з домом й іншими рослинами, можна винести "смертний вирок" іншим деревам, кущам та квітам у саду чи на прибудинковій території.

Також слід враховувати й особливість самого дерево. Звісно, навесні береза зачаровує своєю красою. Велика кількість листя, "сережок" та гілочок додають ландшафту краси що навесні, що восени. Однак, це стане і додатковим клопотом, коли листя та сережки будуть опадати, адже вони не лише засмічують територію, а й можуть забивати водостоки.



Де не слід садити березу / Фото Unsplash

Береза може впливати й на здоров'я. Так, під час цвітіння дерево виділяє багато пилку, який є алергеном. Якщо мешканці будинку схильні до алергій або мають гострі реакції на цвітіння, то це може принести серйозний дискомфорт, якщо дерево буде рости близько до дому.

Де посадити березу

Втім, усі вищеперераховані застереження не означають, що березу не можна садити на власному подвір'ї. Звісно, дерево може стати прикрасою ландшафту, однак слід врахувати кілька рекомендацій: