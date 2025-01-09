Так, експерти Пенсільванського садівничого товариства (PHS) поділилися своїми найкращими садівничими трендами на 2025 рік. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Тропічне листя

На додаток до великої кількості квітів, у своєму саду можна створити драматичну атмосферу за допомогою ефектного листя тропічних рослин. Так, каладіум ("слонячі вуха"), колеус чи навіть бегонія додадуть неймовірних акцентів саду.

Листя каладіуму / Фото Unsplash, NHN

Місцеві рослини

Тенденція на екологічно чисте садівництво охоплює все більше людей. Головна ідея – заохочувати до поширення місцевих видів рослин для відновлення екосистеми. Так, якщо у регіоні поширена пшінка весняна, то, можливо, їх слід посадити й у своєму саду.

Сади під склом

У 2025 році відродиться тренд на сади під склом. Чи то невеликий скляний флораріум, чи велика оранжерея точно прикрасять подвір'я та стануть окремою екосистемою, яка дозволить вирощувати найрізноманітніші рослини.

Флораріум / Фото Freepik

Жива огорожа

Зелена жива огорожа додає подвір'ю художньої естетики. Крім того, вертикальні сади також створюють затишний простір для відпочинку душею. Ландшафтні дизайнери вважають, що цього року тренд на вертикальні сади та живі огорожі набере нових обертів.

Більше фруктових дерев

Експерти припускають, що висаджування великої кількості фруктових дерев стане новим трендом цього року. Так, це не лише зробить подвір'я яскравим, а й забезпечить врожаєм.