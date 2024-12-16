Раніше модними були розкішні сади, від яких буквально віяло багатством, однак нині це більше не популярно. Які тренди ландшафтного дизайну існуватимуть у 2025 році – розповідає 24 Канал з посиланням на експертку з ландшафтного дизайну Аллу Вітрук.

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Який ландшафтний дизайн у тренді у 2025 році?

Експертка наголосила, що будь-який тренд схожий на моду. Відтак, можна слідкувати й дотримуватися порад експертів, а можна й створювати власний неповторний стиль.

Разом з тим, дизайнерка назвала головні тренди ландшафту 2025 року:

Екологічність – тренд, який є незмінним протягом кількох років. Використання екологічних матеріалів, перевага пейзажним стилям саду, город без хімії та все наближене до природи стануть мастхевом 2025 року.

– тренд, який є незмінним протягом кількох років. Використання екологічних матеріалів, перевага пейзажним стилям саду, город без хімії та все наближене до природи стануть мастхевом 2025 року. Поєднання урбаністичних елементів з природними. Мовиться про архітектурний бетон та ґрунтопокривні рослини, кортенову сталь, скляні елементи та природні форми рослин.

Мовиться про архітектурний бетон та ґрунтопокривні рослини, кортенову сталь, скляні елементи та природні форми рослин. Потяг до мінімалістичності та створення ефекту злегка недоглянутого саду. Річ у тім, що з сучасним ритмом життя суспільство все більше прагне мінімалізму у природі. Так, бажання відпочивати не тільки тілом, а й душею наштовхує на пошук малодоглядних рослин (рослин, які не потребують особливого постійного догляду).

та створення ефекту злегка недоглянутого саду. Річ у тім, що з сучасним ритмом життя суспільство все більше прагне мінімалізму у природі. Так, бажання відпочивати не тільки тілом, а й душею наштовхує на пошук малодоглядних рослин (рослин, які не потребують особливого постійного догляду). Біотопи – це природні середовища з одними кліматичними умовами. Нині це популярне явище у громадських місцях, парках та скверах, де висаджують однакові типи рослин. Нині ця тенденція поширюється й на приватні ділянки.

Резюмуючи, дизайнерка наголосила, що тренд – це тенденція, яка може зберігатися до 5 – 10 років. Відтак, не варто чекати, що у 2026 році ситуація може кардинально змінитися.