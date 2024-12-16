Раніше модними були розкішні сади, від яких буквально віяло багатством, однак нині це більше не популярно. Які тренди ландшафтного дизайну існуватимуть у 2025 році – розповідає 24 Канал з посиланням на експертку з ландшафтного дизайну Аллу Вітрук.
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Який ландшафтний дизайн у тренді у 2025 році?
Експертка наголосила, що будь-який тренд схожий на моду. Відтак, можна слідкувати й дотримуватися порад експертів, а можна й створювати власний неповторний стиль.
Разом з тим, дизайнерка назвала головні тренди ландшафту 2025 року:
- Екологічність – тренд, який є незмінним протягом кількох років. Використання екологічних матеріалів, перевага пейзажним стилям саду, город без хімії та все наближене до природи стануть мастхевом 2025 року.
- Поєднання урбаністичних елементів з природними. Мовиться про архітектурний бетон та ґрунтопокривні рослини, кортенову сталь, скляні елементи та природні форми рослин.
- Потяг до мінімалістичності та створення ефекту злегка недоглянутого саду. Річ у тім, що з сучасним ритмом життя суспільство все більше прагне мінімалізму у природі. Так, бажання відпочивати не тільки тілом, а й душею наштовхує на пошук малодоглядних рослин (рослин, які не потребують особливого постійного догляду).
- Біотопи – це природні середовища з одними кліматичними умовами. Нині це популярне явище у громадських місцях, парках та скверах, де висаджують однакові типи рослин. Нині ця тенденція поширюється й на приватні ділянки.
Резюмуючи, дизайнерка наголосила, що тренд – це тенденція, яка може зберігатися до 5 – 10 років. Відтак, не варто чекати, що у 2026 році ситуація може кардинально змінитися.