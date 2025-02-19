Ніколи не викидайте у смітник: як правильно позбутися скла

Келихи, скляні чашки чи посуд можна легко розбити. Однак викидати скло відразу у смітник – не варто.

Звісно, краще відвезти скло на перероблювання чи викинути у спеціальні контейнери. Однак, якщо такої змоги немає, то розбиті келихи чи посуд варто правильно викидати на смітник. Як це зробити – розповідає 24 Канал.

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Як правильно викидати скло

Якщо розбився скляний посуд, дзеркало чи якісь скляні меблі, то не варто відразу викидати уламки скла у смітник. Наш світ потопає у смітті, тому важливо сортувати його, аби полегшити утилізації.

Найкращий варіант – зібрати скло у коробку і відвезти у сортувальний центр чи висипати у спеціальний контейнер для скла. Це ідеальне рішення, яке не шкодить екології.

Втім, якщо такої змоги немає, то варто ретельно підійти до питання прибирання скла. Оскільки у смітниках можуть ритися бездомні тварини, то вони можуть поранитися через уламки. Чотирилапі часто у контейнерах для сміття шукають, що б можна було поїсти, а тому звичайний сміттєвий пакет вони можуть легко розірвати й постраждати від скла.

Щоб цього не сталося, скло можна покласти у паперовий пакет, ретельно замотати та заховати в інший пакет. Також, щоб захистити безпритульних вуличних тварин, пакет варто обмотати скотчем.

Як прибрати скло: дивіться відео

Крім того, можна скло загорнути у тканину, а після – заховати у кілька шарів паперу. Звісно, це не найкраще рішення, однак зможе захистити тварин.