Конечно, лучше отвезти стекло на переработку или выбросить в специальные контейнеры. Однако, если такой возможности нет, то разбитые бокалы или посуду стоит правильно выбрасывать на помойку. Как это сделать – рассказывает 24 Канал.

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Как правильно выбрасывать стекло

Если разбилась стеклянная посуда, зеркало или какая-то стеклянная мебель, то не стоит сразу выбрасывать осколки стекла в помойку. Наш мир утопает в мусоре, поэтому важно сортировать его, чтобы облегчить утилизации.

Лучший вариант – собрать стекло в коробку и отвезти в сортировочный центр или высыпать в специальный контейнер для стекла. Это идеальное решение, которое не вредит экологии.

Впрочем, если такой возможности нет, то стоит тщательно подойти к вопросу уборки стекла. Поскольку в свалках могут рыться бездомные животные, то они могут пораниться из-за осколков. Четвероногие часто в контейнерах для мусора ищут, что бы можно было поесть, а потому обычный мусорный пакет они могут легко разорвать и пострадать от стекла.

Чтобы этого не произошло, стекло можно положить в бумажный пакет, тщательно замотать и спрятать в другой пакет. Также, чтобы защитить бездомных уличных животных, пакет стоит обмотать скотчем.

Как убрать стекло: смотрите видео

Кроме того, можно стекло завернуть в ткань, а после – спрятать в несколько слоев бумаги. Конечно, это не лучшее решение, однако сможет защитить животных.