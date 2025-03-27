Про це мало хто знає: чому не варто вішати рушник на двері

Вішати рушник на двері – це звична справа для багатьох людей. Однак, як виявляється, це не зовсім гарна прикмета.

Чому не слід вішати рушник на двері й до чого це може призвести, а також чи є якесь раціональне пояснення у цього звичаю, розповідає 24 Канал.

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Чому за народними віруваннями не варто вішати рушник на двері

В українській культурі рушники мають особливе, сакральне значення. Вони здавна використовувалися в різних обрядах – під час хрещення, весілля та поховання.

Існує повір’я, що вішати рушник на двері, особливо білий, – погана прикмета. Це пов’язано з давнім звичаєм: коли в родині хтось помирав, на вхідні двері вішали рушник як знак скорботи. Через сорок днів його виносили за межі села й витрушували, символічно проводжаючи душу померлого у загробний світ. Тому краще не сушити рушники на дверях, щоб не привертати негативну енергетику в дім.

Чи дійсно сушити рушник на дверях не надто корисно

З погляду раціональності, вішання рушників на двері також може мати свої недоліки. Ось кілька причин:

Недостатня сушка. Рушники, що висять на дверях, можуть не висихати належним чином, що призводить до збільшення бактеріального забруднення, виникнення неприємного запаху і швидшого зношення тканини.

Найкраще встановлювати спеціальні гачки для рушників / Фото Freepik

Пошкодження дверей. Постійний тиск рушника на двері може пошкодити панелі з часом, особливо через вологість.

Де сушити рушники замість дверей

Найкраще використовувати вішалки або гачки. Щоб зберегти рушники сухими й зменшити ризик формування плісняви, встановіть гачки на стіні.

Також, якщо це можливо, вішайте рушники біля вентиляційних отворів або відкривайте вікна для покращення циркуляції повітря.

Крім того, регулярне відправляйте рушники у прання. Це допомагає утримувати їх свіжими й чистими.

До речі, з рушниками пов’язані не тільки прикмети. Також нещодавно у мережі виникла дискусія про призначення смужок на рушниках.