Як виростити солодкі огірки без гіркоти: прості поради, які врятують урожай

Гіркі огірки можуть зіпсувати навіть найкращий урожай. Причиною неприємного смаку є природна речовина кукурбітацин, яку рослина починає активно виробляти під час стресу. Найчастіше це відбувається через спеку, нестачу вологи або різкі перепади температур.

Експерти Martha Stewart зазначають, що уникнути гіркоти можна, якщо забезпечити огіркам правильні умови вирощування. Розповідаємо, що потрібно зробити, щоб плоди були соковитими, хрусткими та солодкими.

Як врятувати огірки від гіркоти?

Поливайте тільки теплою водою

Огірки дуже чутливі до температури води. Полив холодною водою у спекотні дні може стати для рослини сильним стресом і спровокувати накопичення кукурбітацину. Найкраще використовувати відстояну воду, яка встигла нагрітися на сонці. У спекотну погоду поливати грядки рекомендують рано-вранці або ввечері.

Не допускайте пересихання ґрунту

Нестача вологи – одна з головних причин появи гіркоти. Якщо тривалий час немає дощів, огірки потребують регулярного поливу. Під час сильної спеки рослини можуть потребувати зволоження двічі на день. Водночас важливо не допускати застою води, адже надмірна вологість також негативно впливає на кореневу систему.

Захищайте рослини від палючого сонця

Хоча огірки люблять тепло, вони погано переносять тривале перебування під прямими сонячними променями. Найкраще вони ростуть у легкій півтіні або за розсіяного освітлення. Досвідчені городники радять висаджувати огірки поруч із кукурудзою чи іншими високими культурами, які створюють природне затінення.

Бережіть від різких перепадів температур

Похолодання також може викликати стрес у рослин. Якщо температура різко знижується, грядки бажано накривати агроволокном або плівкою. Крім того, важливо не перестаратися з азотними добривами. Надлишок азоту може негативно вплинути на смак плодів, тому підживлення має бути збалансованим.

Як виростити солодкі огірки без гіркоти / Фото Pexels

Що робити, якщо огірки вже гіркі?

Якщо гіркота все ж з'явилася, її можна частково прибрати перед вживанням в їжу. Найпростіший спосіб:

зрізати кінчики,

очистити овоч від шкірки,

видалити насіння, адже саме там накопичується найбільше кукурбітацину.

Ще один популярний спосіб – замочити огірки на кілька годин у холодній воді, додавши трохи цукру та ароматні трави, наприклад кріп, м'яту, орегано або листя хрону.