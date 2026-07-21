Эксперты Martha Stewart отмечают, что избежать горечи можно, если обеспечить огурцам правильные условия выращивания. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы плоды были сочными, хрустящими и сладкими.

Как избавить огурцы от горечи?

Поливайте только теплой водой

Огурцы очень чувствительны к температуре воды. Полив холодной водой в жаркие дни может стать для растения сильным стрессом и спровоцировать накопление кукурбитацина. Лучше всего использовать отстоянную воду, которая успела нагреться на солнце. В жаркую погоду поливать грядки рекомендуют рано утром или вечером.

Не допускайте пересыхания почвы

Недостаток влаги – одна из главных причин появления горечи. Если долгое время нет дождей, огурцы нуждаются в регулярном поливе. Во время сильной жары растениям может потребоваться увлажнение два раза в день. В то же время важно не допускать застоя воды, ведь избыточная влажность также негативно влияет на корневую систему.

Защищайте растения от палящего солнца

Хотя огурцы любят тепло, они плохо переносят длительное пребывание под прямыми солнечными лучами. Лучше всего они растут в легкой полутени или при рассеянном освещении. Опытные огородники советуют высаживать огурцы рядом с кукурузой или другими высокими культурами, которые создают естественное затенение.

Берегите от резких перепадов температур

Похолодание также может вызвать стресс у растений. Если температура резко понижается, грядки желательно накрывать агроволокном или пленкой. Кроме того, важно не переусердствовать с азотными удобрениями. Избыток азота может негативно повлиять на вкус плодов, поэтому подкормка должна быть сбалансированной.

Как вырастить сладкие огурцы без горечи / Фото Pexels

Что делать, если огурцы уже горькие?

Если горечь все же появилась, ее можно частично убрать перед употреблением в пищу. Самый простой способ:

обрезать кончики,

очистить овощ от кожуры,

удалить семена, ведь именно там накапливается больше всего кукурбитацина.

Еще один популярный способ – замочить огурцы на несколько часов в холодной воде, добавив немного сахара и ароматные травы, например укроп, мяту, орегано или листья хрена.