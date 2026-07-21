Эксперты Martha Stewart отмечают, что избежать горечи можно, если обеспечить огурцам правильные условия выращивания. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы плоды были сочными, хрустящими и сладкими.
Как избавить огурцы от горечи?
- Поливайте только теплой водой
Огурцы очень чувствительны к температуре воды. Полив холодной водой в жаркие дни может стать для растения сильным стрессом и спровоцировать накопление кукурбитацина. Лучше всего использовать отстоянную воду, которая успела нагреться на солнце. В жаркую погоду поливать грядки рекомендуют рано утром или вечером.
- Не допускайте пересыхания почвы
Недостаток влаги – одна из главных причин появления горечи. Если долгое время нет дождей, огурцы нуждаются в регулярном поливе. Во время сильной жары растениям может потребоваться увлажнение два раза в день. В то же время важно не допускать застоя воды, ведь избыточная влажность также негативно влияет на корневую систему.
- Защищайте растения от палящего солнца
Хотя огурцы любят тепло, они плохо переносят длительное пребывание под прямыми солнечными лучами. Лучше всего они растут в легкой полутени или при рассеянном освещении. Опытные огородники советуют высаживать огурцы рядом с кукурузой или другими высокими культурами, которые создают естественное затенение.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
- Берегите от резких перепадов температур
Похолодание также может вызвать стресс у растений. Если температура резко понижается, грядки желательно накрывать агроволокном или пленкой. Кроме того, важно не переусердствовать с азотными удобрениями. Избыток азота может негативно повлиять на вкус плодов, поэтому подкормка должна быть сбалансированной.
Как вырастить сладкие огурцы без горечи / Фото Pexels
Что делать, если огурцы уже горькие?
Если горечь все же появилась, ее можно частично убрать перед употреблением в пищу. Самый простой способ:
- обрезать кончики,
- очистить овощ от кожуры,
- удалить семена, ведь именно там накапливается больше всего кукурбитацина.
Еще один популярный способ – замочить огурцы на несколько часов в холодной воде, добавив немного сахара и ароматные травы, например укроп, мяту, орегано или листья хрена.