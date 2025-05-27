Проблема криється в дрібницях: що робити, якщо вдома липне підлога

Липка підлога – одна з найпоширеніших побутових проблем, з якою стикаються власники квартир і будинків. Здається, що щойно помили її, а вона вже знову неприємно прилипає до ніг або взуття.

У більшості випадків проблема не в самій підлозі, а в помилках під час прибирання або специфіці забруднень. Найпоширеніші причини, чому підлога стає липкою, і що з цим робити, розповідає 24 Канал.

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Надмірна кількість мийного засобу

Найпоширеніша помилка – занадто велика доза мийної рідини. Багато хто вважає, що чим більше засобу, тим краще очиститься поверхня. Насправді надлишок миючого залишає тонку плівку на підлозі, яка з часом накопичує пил і бруд, роблячи поверхню липкою.

Щоб уникнути цього, завжди дотримуйтесь дозування, вказаного на упаковці, а після миття з миючим засобом обов’язково промивайте підлогу чистою водою.

Неправильне співвідношення води та засобу

Якщо засіб недостатньо розбавити, він не змиється повністю з підлоги. Це стосується не лише побутових мийних розчинів, а й концентратів, які вимагають точного дозування.

Ретельно дотримуйтесь інструкції щодо розведення. Для концентратів використовуйте мірний ковпачок або шприц.

Недостатнє полоскання ганчірки

Якщо ви миєте підлогу тією ж ганчіркою або шваброю без регулярного полоскання у чистій воді, ви просто розносите бруд і залишки мийного засобу по всій поверхні.

Аби така проблема не заважала, часто змінюйте воду у відрі. Використовуйте дві ємності: одну з мийним засобом, іншу – з чистою водою для ополіскування.

Підлога може накопичувати бруд та залишки мийних засобів / Фото Freepik

Застарілий або в’язкий бруд

Підлога може бути липкою, якщо на ній залишилися залишки їжі, напоїв або засохлі плями. Особливо це актуально для кухні чи зони біля обіднього столу. Навіть після миття без попереднього очищення такі плями можуть "ожити" під дією вологи та залишатися липкими.

Відтак перед вологим прибиранням проведіть сухе або локальне очищення плям. При необхідності використовуйте м’які скребки або спеціальні засоби для розм’якшення забруднень.

Застаріле покриття або пошкоджений лак

Іноді причина не в бруді, а у зношеному покритті підлоги – особливо якщо це дерев’яні або ламіновані поверхні з пошкодженим шаром лаку. У таких випадках поверхня може затримувати вологу й реагувати на миючі засоби, утворюючи липкість.

Перевірте стан підлоги: можливо, вона потребує оновлення захисного покриття або полірування.

Жир і пари на кухні

На кухонній підлозі часто осідають мікрочастинки жиру з повітря – особливо, якщо не використовуються витяжка або фільтри. Такі частинки важко змиваються звичайною водою і залишають липку плівку.

Щоб подібні ситуації не траплялися, регулярно використовуйте знежирювальні засоби та встановіть якісну витяжку над плитою.

До речі, правильний догляд – запорука не лише чистоти, а й довговічності вашого покриття, тож варто знати, як мити підлогу, щоб завжди було чисто.