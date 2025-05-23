Скрип підлоги може виникнути з декількох причин. Деякі усунути легко, а у складніших випадках потрібно буде її розбирати. Про це пише 24 Канал.

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Чому може скрипіти підлога

  • Деревина засохла

Це найчастіша причина, особливо в дерев'яних покриттях. Адже з часом дерево втрачає вологу, зменшується в об'ємі, і тоді з'являються щілини. Тож при навантаженні дошки труться одна об одну.

Це можна легко вирішити, засипавши у щілини тальк або графітовий порошок, або ж зафіксувавши знизу саморізами.

Звичайно, це тимчасове рішення, адже проблема свідчить про те, що підлогу пора міняти.

  • Нерівна або осіла основа

Якщо лаги або інші опори під дошками прилягають нещільно, то під час навантаження вони гнуться, викликаючи скрип. Також у бетонній підлозі можуть осісти плити або стяжки, що створює порожнечі під покриттям.

У таких випадках потрібно зміцнити основу – просвердлити проблемну зону й підкачати туди монтажну, або ж підтягнути лаги саморізами.

  • Погано закріплені дошки або паркетини

Старі дерев'яні підлоги або штучний паркет мають цвяхи, які з часом розхитуються. У такому випадку слід попідкручувати проблемні зони саморізами або проклеїти паркетини. Якщо не допомогло – розібрати все та переклеїти наново.

Укладання штучного паркета
Дуже важливо покласти підлогу правильно / Pexels

  • Деформація дерева

При високій вологості дерево може набухати, а потім зсихатися – це створює люфт і тертя. Також іноді може набухати ламінат, укладений впритул до стін.

Слід перевірити режим температури та вологи у приміщенні, забезпечити вентиляцію та відступи від стін. Якщо проблема у ламінаті біля стіни, то можна трішки його обрізати.

  • Неправильне кріплення

Якщо ламінат чи штучний паркет не закріплені правильно, то вони можуть ковзати по підкладці. У такому випадку потрібно додати ущільнювачі або замінити підкладку на більш жорстку.