Всі рахують вартість ремонту неправильно: де захований головний підводний камінь

Багато людей впевнені, що чим більша квартира, тим дорожчим буде її ремонт. Однак на практиці ця логіка працює не завжди. Виявляється, ремонт однокімнатної квартири може коштувати майже стільки ж, скільки ремонт двокімнатної.

Причину цього пояснила користувачка інстаграму Владислава Токарева. За її словами, головна помилка полягає в тому, що люди орієнтуються лише на загальну площу квартири. Насправді ж основну частину бюджету "з'їдають" не квадратні метри, а так звані дорогі функціональні зони.

Чому різниця у вартості ремонту не така велика?

Блогерка пояснює, що незалежно від того, чи це однокімнатна, чи двокімнатна квартира, в обох випадках потрібно облаштувати кухню, ванну кімнату, туалет, передпокій, провести електрику, сантехніку, встановити двері, освітлення та виконати інші базові роботи. Саме ці приміщення є найдорожчими під час ремонту через велику кількість інженерних комунікацій, оздоблювальних матеріалів, меблів та техніки.

Чому всі рахують вартість ремонту неправильно: дивіться відео

Чому додаткова кімната обходиться дешевше?

У двокімнатній квартирі більша площа зазвичай з'являється завдяки ще одній житловій кімнаті. А саме вона, за словами Владислави, є однією з найдешевших у ремонті. У більшості випадків витрати обмежуються:

вирівнюванням стін,

оздобленням підлоги,

фарбуванням або поклейкою шпалер,

встановленням плінтусів, освітлення та меблів.

На відміну від кухні чи санвузла, тут немає дорогих сантехнічних робіт, плитки, складної електрики або вбудованої техніки.

На що звернути увагу під час планування бюджет?

Дівчина радить не множити середню вартість ремонту на площу квартири. Натомість варто окремо прорахувати бюджет для кухні, санвузлів та інших технічно складних зон, адже саме вони формують значну частину всіх витрат. Лише після цього варто додавати кошторис для житлових кімнат, ремонт яких зазвичай обходиться значно дешевше.

Тож під час купівлі квартири не варто думати, що різниця у 15 – 20 квадратних метрів автоматично означатиме суттєво дорожчий ремонт. У багатьох випадках вирішальне значення має не площа, а кількість "дорогих" приміщень та складність робіт у них.