Дім Навколо дому Через цю поширену помилку сад заполонять комарі: експерт звернувся до дачників
3 серпня, 10:25
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Через цю поширену помилку сад заполонять комарі: експерт звернувся до дачників

Анастасія Колеснікова

Спекотна та волога погода створює ідеальні умови для розмноження комарів. Але для відкладання яєць їм потрібна лише одна річ – стояча вода, якої в багатьох садах набагато більше, ніж здається на перший погляд.

Експерт із садівництва Люк Ньюнс пояснює, що після тривалих спекотних днів і задушливих ночей яйця комарів розвиваються дуже швидко, пише Express.

Які місця в саду найбільше приваблюють комарів?

Більшість садів ненавмисно створює для комарів ідеальні умови, адже в них є ємності із застійною водою. Комарі відкладають яйця на поверхні або біля стоячої води. 

Уже за кілька днів із них вилуплюються личинки, які живуть у воді, а потім перетворюються на дорослих комах. 

Комарі швидко розмножуються у стоячій воді / Фото з відкритих джерел

За словами експерта, особливу увагу варто звернути на кілька місць:

  • бочки та резервуари для дощової води. Якщо вони не накриті кришкою або дрібною сіткою, можуть стати ідеальним місцем для розмноження комарів.
  • піддони під квітковими горщиками. У спеку в них часто залишають воду, але якщо не зливати її кожні кілька днів, вона приваблюватиме комарів.
  • поїлки для птахів і декоративні водойми. Воду в них потрібно регулярно міняти, щоб не допустити появи личинок.
  • засмічені водостоки та ринви. Листя й інше сміття затримують дощову воду, створюючи сприятливе середовище для комарів.
  • надувні басейни та садові іграшки. Навіть невеликі калюжі води в заглибленнях можуть стати місцем для відкладання яєць, тому їх слід спорожняти після використання.

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