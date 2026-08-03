Через цю поширену помилку сад заполонять комарі: експерт звернувся до дачників

Спекотна та волога погода створює ідеальні умови для розмноження комарів. Але для відкладання яєць їм потрібна лише одна річ – стояча вода, якої в багатьох садах набагато більше, ніж здається на перший погляд.

Експерт із садівництва Люк Ньюнс пояснює, що після тривалих спекотних днів і задушливих ночей яйця комарів розвиваються дуже швидко, пише Express.

Які місця в саду найбільше приваблюють комарів?

Більшість садів ненавмисно створює для комарів ідеальні умови, адже в них є ємності із застійною водою. Комарі відкладають яйця на поверхні або біля стоячої води.

Уже за кілька днів із них вилуплюються личинки, які живуть у воді, а потім перетворюються на дорослих комах.

Комарі швидко розмножуються у стоячій воді / Фото з відкритих джерел

За словами експерта, особливу увагу варто звернути на кілька місць: