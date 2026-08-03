Через цю поширену помилку сад заполонять комарі: експерт звернувся до дачників
Спекотна та волога погода створює ідеальні умови для розмноження комарів. Але для відкладання яєць їм потрібна лише одна річ – стояча вода, якої в багатьох садах набагато більше, ніж здається на перший погляд.
Експерт із садівництва Люк Ньюнс пояснює, що після тривалих спекотних днів і задушливих ночей яйця комарів розвиваються дуже швидко, пише Express.
Які місця в саду найбільше приваблюють комарів?
Більшість садів ненавмисно створює для комарів ідеальні умови, адже в них є ємності із застійною водою. Комарі відкладають яйця на поверхні або біля стоячої води.
Уже за кілька днів із них вилуплюються личинки, які живуть у воді, а потім перетворюються на дорослих комах.
Комарі швидко розмножуються у стоячій воді / Фото з відкритих джерел
За словами експерта, особливу увагу варто звернути на кілька місць:
- бочки та резервуари для дощової води. Якщо вони не накриті кришкою або дрібною сіткою, можуть стати ідеальним місцем для розмноження комарів.
- піддони під квітковими горщиками. У спеку в них часто залишають воду, але якщо не зливати її кожні кілька днів, вона приваблюватиме комарів.
- поїлки для птахів і декоративні водойми. Воду в них потрібно регулярно міняти, щоб не допустити появи личинок.
- засмічені водостоки та ринви. Листя й інше сміття затримують дощову воду, створюючи сприятливе середовище для комарів.
- надувні басейни та садові іграшки. Навіть невеликі калюжі води в заглибленнях можуть стати місцем для відкладання яєць, тому їх слід спорожняти після використання.