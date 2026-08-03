Эксперт по садоводству Люк Ньюнс объясняет, что после продолжительных жарких дней и душных ночей яйца комаров развиваются очень быстро, пишет Express.

Какие места в саду больше всего привлекают комаров?

Большинство садов невольно создает для комаров идеальные условия, ведь в них есть емкости со стоячей водой. Комары откладывают яйца на поверхности или возле стоячей воды.

Уже через несколько дней из них вылупляются личинки, которые живут в воде, а затем превращаются во взрослых насекомых.

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Комары быстро размножаются в стоячей воде / Фото из открытых источников

По словам эксперта, особое внимание следует обратить на несколько мест: