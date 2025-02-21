Поверніть собі тишу та спокій: як позбутися шуму радіатора

Парові радіатори використовують десятиліттями завдяки їхній ефективності. Проте недоліком цих приладів є шум, який може створювати дискомфорт у домі.

Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, гучне брязкання та стукання не тільки заважають спати, але й сигналізують про можливі проблеми в системі. Чому це відбувається, і як можна розв'язувати проблему, розповідаємо далі.

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Чому шумить паровий радіатор

У типовій паровій системі одна труба веде пару від котла до радіатора. У місці з’єднання знаходиться впускний клапан, який виконує дві функції: подає пару до радіатора і випускає конденсат назад у котел.

Проте, коли вода накопичується в радіаторі, вона може заважати парі потрапити всередину, створюючи шум. Це не тільки неприємно, а й свідчить про неефективну роботу системи опалення.

Як усунути шум у радіаторі

Для нормального функціонування паровий радіатор повинен бути трохи нахилений у бік впускного клапана, щоб конденсат природно стікав назад. Перевірте рівень радіатора – якщо він стоїть рівно або нахиляється у протилежний бік, виправте це, підклавши під протилежні ніжки дерев’яну прокладку або щось інше.

Крім того, якщо радіатор шумить, спробуйте обережно постукати по його верхній частині викруткою з довгою ручкою. Це може допомогти вивільнити захоплене повітря, яке часто є причиною шуму. Важливо не прикладати надмірну силу, щоб не пошкодити пристрій.

Також, якщо проблема не в нахилі, можливо, пара починає конденсуватися в трубі ще до того, як досягне радіатора. В такому разі допоможе утеплення труби по її маршруту від котла. Це дозволить запобігти передчасному охолодженню пари та зменшить шум.

Ще однією можливою причиною шуму є забитий паровий отвір. Щоб очистити його, зніміть парову трубку, помістіть її в миску з оцтом на ніч, щоб розчинити відкладення кальцію. Якщо після очищення проблема не зникла, варто придбати новий паровий отвір.