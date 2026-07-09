Таємниця будівельників: навіщо на рулетці потрібні чорні ромби

Звичайна будівельна рулетка приховує більше корисних функцій, ніж здається на перший погляд. Окрім цифр і сантиметрових поділок, на ній можна помітити маленькі чорні ромби. Багато хто ніколи не звертає на них уваги, хоча саме ці позначки значно полегшують роботу будівельників.

Видання MSN розповіло, навіщо на рулетках чорні ромби та що вони означають.

Що означають чорні ромби на рулетці?

Чорні ромби на рулетці – це спеціальні орієнтири, які використовуються під час будівництва каркасних конструкцій. Вони допомагають швидко визначити правильне розташування дерев'яних або металевих балок, що підтримують підлогу, стіни чи стелю.

Зазвичай такі позначки відповідають стандартній відстані між центрами балок – приблизно 48,8 сантиметра (19,2 дюйма).

Цікаво! Такий інтервал використовується в каркасному будівництві, оскільки дозволяє рівномірно розміщувати п'ять балок на восьмифутовій (2,44 метра) ділянці без зайвих відходів матеріалу.

Завдяки цьому майстри можуть без додаткових розрахунків рівномірно розміщувати елементи конструкції та дотримуватися будівельних норм. Саме через це рулетка фактично стає не лише вимірювальним інструментом, а й своєрідною шпаргалкою для монтажу каркасів.



Чорні ромби на рулетці / Фото House Digest

Чи користуються будівельники чорними ромбами зараз?

Попри те, що чорні ромби з'явилися ще за часів активного використання дерев'яних пиломатеріалів у будівництві, вони залишаються актуальними й сьогодні. Професійні будівельники й досі користуються цими мітками, щоб прискорити роботу та уникнути помилок під час встановлення балок.

Тож наступного разу, коли візьмете до рук рулетку, зверніть увагу на маленькі чорні ромби. Ці непомітні символи мають цілком практичне призначення і є одним із маловідомих, але корисних секретів будівельного інструменту.

Які ще маловідомі елементи є на рулетці?