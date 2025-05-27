Плануємо зручний простір: як краще розташувати мийку на кухні

Під час ремонту кухні або облаштування нового житла багато хто ставить собі запитання: де найкраще розмістити мийку?

Цей елемент часто сприймається як другорядний, однак його правильне розташування безпосередньо впливає на зручність, ергономіку та ефективність усього кухонного простору. Які фактори слід врахувати при виборі місця для мийки, а також які варіанти вважаються найвдалішими, розповідає 24 Канал.

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Основний принцип: кухонний трикутник

Планування кухні ґрунтується на так званому "робочому трикутнику", вершинами якого є:

мийка;

холодильник;

плита.

Мийка є центральним елементом цього трикутника, адже саме біля неї виконується найбільше дій: миття продуктів, посуду, рук, прибирання тощо.

Оптимальна відстань між мийкою, холодильником і плитою – 1 – 2 метри. Це дозволяє не витрачати зайвих зусиль і часу під час приготування їжі.

Варіанти розташування мийки

Під вікном.

Це одне з найпопулярніших рішень, якщо конфігурація кухні дозволяє. Переваги такого підходу: природне світло, приємніший вигляд під час щоденних справ, економія на штучному освітленні.

Водночас тут потрібно врахувати відкривання вікна (змішувач не повинен заважати) та іноді таким чином складніше провести комунікації, якщо стояк далеко.

У центрі кухонного гарнітура.

Це класичне рішення для лінійного або кутового планування, що дає легкий доступ до плити та холодильника, не створює проблем для підключення води та каналізації й забезпечує рівномірний розподіл робочого простору.

Разом з тим важливо залишати по 60 – 90 сантиметрів робочої поверхні по обидва боки від мийки – для комфортної підготовки продуктів та розміщення посуду.

Мийка – центральний елемент кухні / Фото Freepik

У кутку.

Такий варіант часто застосовують на малогабаритних кухнях або для оптимізації простору. Перевагами є економія місця та можливість використати мертві кути. Хоча напротивагу цьому може бути ускладнений доступ, особливо при спільному використанні кухні та зменшення робочої поверхні поряд.

На кухонному острові.

Актуально для просторих кухонь та створює сучасний вигляд, дає можливість організувати робочу зону навколо мийки й зручно розміщуватись при спілкуванні з гостями або членами сім’ї. Але разом з тим складність полягає у прокладанні комунікацій та вищій вартості.

Що ще варто врахувати

Підключення до комунікацій. Чим ближче до стояка – тим простіше, надійніше та дешевше.

Вентиляція та освітлення. Мийка має добре освітлюватись, особливо якщо встановлена далеко від вікна.

Висота установки. Рекомендована висота – 85 – 90 сантиметрів від підлоги до краю мийки. Підбирається з урахуванням зросту користувача.

Матеріал стільниці. Біля мийки можливе намокання, тому обирайте водостійкі поверхні.

До слова, облаштовуючи кухню, варто звертати увагу не лише на естетику, а й на щоденну практичність, зокрема слід зважити, що краще – плитка чи дерев'яна підлога.