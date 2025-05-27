Этот элемент часто воспринимается как второстепенный, однако его правильное расположение непосредственно влияет на удобство, эргономику и эффективность всего кухонного пространства. Какие факторы следует учесть при выборе места для мойки, а также какие варианты считаются самыми удачными, рассказывает 24 Канал.

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Основной принцип: кухонный треугольник

Планирование кухни основывается на так называемом "рабочем треугольнике", вершинами которого являются:

мойка;

холодильник;

плита.

Мойка является центральным элементом этого треугольника, ведь именно у нее выполняется больше всего действий: мытье продуктов, посуды, рук, уборка и тому подобное.

Оптимальное расстояние между мойкой, холодильником и плитой – 1 – 2 метра. Это позволяет не тратить лишних усилий и времени во время приготовления пищи.

Варианты расположения мойки

Под окном.

Это одно из самых популярных решений, если конфигурация кухни позволяет. Преимущества такого подхода: естественный свет, более приятный вид во время ежедневных дел, экономия на искусственном освещении.

В то же время здесь нужно учесть открывание окна (смеситель не должен мешать) и иногда таким образом сложнее провести коммуникации, если стояк далеко.

В центре кухонного гарнитура.

Это классическое решение для линейной или угловой планировки, что дает легкий доступ к плите и холодильнику, не создает проблем для подключения воды и канализации и обеспечивает равномерное распределение рабочего пространства.

Вместе с тем важно оставлять по 60 – 90 сантиметров рабочей поверхности по обе стороны от мойки – для комфортной подготовки продуктов и размещения посуды.

Мойка – центральный элемент кухни / Фото Freepik

В углу.

Такой вариант часто применяют на малогабаритных кухнях или для оптимизации пространства. Преимуществами являются экономия места и возможность использовать мертвые углы. Хотя в противовес этому может быть затруднен доступ, особенно при совместном использовании кухни и уменьшение рабочей поверхности рядом.

На кухонном острове.

Актуально для просторных кухонь и создает современный вид, дает возможность организовать рабочую зону вокруг мойки и удобно размещаться при общении с гостями или членами семьи. Но вместе с тем сложность заключается в прокладке коммуникаций и высокой стоимости.

Что еще стоит учесть

Подключение к коммуникациям. Чем ближе к стояку – тем проще, надежнее и дешевле.

Вентиляция и освещение. Мойка должна хорошо освещаться, особенно если установлена далеко от окна.

Высота установки. Рекомендуемая высота – 85 – 90 сантиметров от пола до края мойки. Подбирается с учетом роста пользователя.

Материал столешницы. Возле мойки возможно намокание, поэтому выбирайте водостойкие поверхности.

К слову, обустраивая кухню, стоит обращать внимание не только на эстетику, но и на ежедневную практичность, в частности следует взвесить, что лучше – плитка или деревянный пол.