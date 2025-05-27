Этот элемент часто воспринимается как второстепенный, однако его правильное расположение непосредственно влияет на удобство, эргономику и эффективность всего кухонного пространства. Какие факторы следует учесть при выборе места для мойки, а также какие варианты считаются самыми удачными, рассказывает 24 Канал.
Также интересно Необходимый кухонный аксессуар: практические преимущества вытяжки, которые стоит знать
Основной принцип: кухонный треугольник
Планирование кухни основывается на так называемом "рабочем треугольнике", вершинами которого являются:
- мойка;
- холодильник;
- плита.
Мойка является центральным элементом этого треугольника, ведь именно у нее выполняется больше всего действий: мытье продуктов, посуды, рук, уборка и тому подобное.
Оптимальное расстояние между мойкой, холодильником и плитой – 1 – 2 метра. Это позволяет не тратить лишних усилий и времени во время приготовления пищи.
Варианты расположения мойки
- Под окном.
Это одно из самых популярных решений, если конфигурация кухни позволяет. Преимущества такого подхода: естественный свет, более приятный вид во время ежедневных дел, экономия на искусственном освещении.
В то же время здесь нужно учесть открывание окна (смеситель не должен мешать) и иногда таким образом сложнее провести коммуникации, если стояк далеко.
- В центре кухонного гарнитура.
Это классическое решение для линейной или угловой планировки, что дает легкий доступ к плите и холодильнику, не создает проблем для подключения воды и канализации и обеспечивает равномерное распределение рабочего пространства.
Вместе с тем важно оставлять по 60 – 90 сантиметров рабочей поверхности по обе стороны от мойки – для комфортной подготовки продуктов и размещения посуды.
Мойка – центральный элемент кухни / Фото Freepik
- В углу.
Такой вариант часто применяют на малогабаритных кухнях или для оптимизации пространства. Преимуществами являются экономия места и возможность использовать мертвые углы. Хотя в противовес этому может быть затруднен доступ, особенно при совместном использовании кухни и уменьшение рабочей поверхности рядом.
- На кухонном острове.
Актуально для просторных кухонь и создает современный вид, дает возможность организовать рабочую зону вокруг мойки и удобно размещаться при общении с гостями или членами семьи. Но вместе с тем сложность заключается в прокладке коммуникаций и высокой стоимости.
Что еще стоит учесть
- Подключение к коммуникациям. Чем ближе к стояку – тем проще, надежнее и дешевле.
- Вентиляция и освещение. Мойка должна хорошо освещаться, особенно если установлена далеко от окна.
- Высота установки. Рекомендуемая высота – 85 – 90 сантиметров от пола до края мойки. Подбирается с учетом роста пользователя.
- Материал столешницы. Возле мойки возможно намокание, поэтому выбирайте водостойкие поверхности.
К слову, обустраивая кухню, стоит обращать внимание не только на эстетику, но и на ежедневную практичность, в частности следует взвесить, что лучше – плитка или деревянный пол.