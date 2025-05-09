Техніка, про яку всі забувають: які розетки слід встановити додатково
- Власники будинків часто забувають про розетки для Wi-Fi роутера, очищувача повітря, робота-пилососа, гірлянди для ялинки, робочої зони тощо.
- Їх варто ставити в електрощитовій, гардеробній, біля робочої зони та навіть у прихованих місцях.
Під час проєктування електромережі у домі важливо продумати, де будуть стояти розетки. Крім того, слід пам'ятати, що для деяких приладів доведеться виділити окрему лінію.
Які розетки часто забувають поставити – повідомляє 24 Канал з посиланням на @blink.design.
Важливо Можна спровокувати пожежу: які прилади ніколи не можна під'єднувати до однієї розетки
Про які розетки часто забувають
Проєктуючи електромережу у домі, більшість власників забувають спланувати розетки не у надто типових місцях або для приладів, про які рідко хто згадує. Так, слід врахувати, що окремі розетки треба для:
- Wi-Fi роутера
Найкраще таку розетку ставити в електрощитовій, щоб роутер не створював візуального шуму в інтер'єрі.
- Очищувача або зволожувача повітря
Очищувач та зволожувач повітря став справжнім мастхевом у сучасному житті, тому обов'язково слід подбати про розетки для них.
- Робота-пилососа
Для ручного пилососа, який зараз став дуже популярним, та робота-пилососа слід продумати окрему розетку. Їх можна зручно облаштувати у гардеробній, де пилососи можуть зберігатися у майбутньому.
- Гірлянда для ялинки
У вітальні слід подбати про окрему розетку для гірлянди, а також іншого святкового декору. Це слід продумати заздалегідь, щоб потім не перечіпатися всі різдвяні свята через подовжувачі.
- Робоча зона
Якщо ви працюєте з дому, то на стіні біля столу або на підвіконні слід подбати про розетки для комп'ютера чи ноутбука.
- Саундбар та ігрові консолі
Для саундбара та ігрових приставок слід також підготувати розетки. Їх можна зробити прихованими, аби зменшити візуальний шум.
- Техніка для догляду за собою
Для зубних щіток, фенів, вирівнювачів для волосся можна зробити приховані розетки у шафах.
Як розетки поставити у домі: дивіться відео
До слова, розумні розетки дозволяють віддалено керувати електроприладами через додатки та голосових асистентів, а також налаштовувати сценарії, таймери та розклади. Експерти спеціально для 24 Каналу розповіли, як обрати такі розетки та де їх краще ставити.