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9 травня, 12:32
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Техніка, про яку всі забувають: які розетки слід встановити додатково

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • Власники будинків часто забувають про розетки для Wi-Fi роутера, очищувача повітря, робота-пилососа, гірлянди для ялинки, робочої зони тощо.
  • Їх варто ставити в електрощитовій, гардеробній, біля робочої зони та навіть у прихованих місцях.

Під час проєктування електромережі у домі важливо продумати, де будуть стояти розетки. Крім того, слід пам'ятати, що для деяких приладів доведеться виділити окрему лінію.

Які розетки часто забувають поставити – повідомляє 24 Канал з посиланням на @blink.design.

Важливо Можна спровокувати пожежу: які прилади ніколи не можна під'єднувати до однієї розетки 

Про які розетки часто забувають

Проєктуючи електромережу у домі, більшість власників забувають спланувати розетки не у надто типових місцях або для приладів, про які рідко хто згадує. Так, слід врахувати, що окремі розетки треба для:

  • Wi-Fi роутера

Найкраще таку розетку ставити в електрощитовій, щоб роутер не створював візуального шуму в інтер'єрі.

  • Очищувача або зволожувача повітря

Очищувач та зволожувач повітря став справжнім мастхевом у сучасному житті, тому обов'язково слід подбати про розетки для них.

  • Робота-пилососа

Для ручного пилососа, який зараз став дуже популярним, та робота-пилососа слід продумати окрему розетку. Їх можна зручно облаштувати у гардеробній, де пилососи можуть зберігатися у майбутньому. 

  • Гірлянда для ялинки

У вітальні слід подбати про окрему розетку для гірлянди, а також іншого святкового декору. Це слід продумати заздалегідь, щоб потім не перечіпатися всі різдвяні свята через подовжувачі.

  • Робоча зона

Якщо ви працюєте з дому, то на стіні біля столу або на підвіконні слід подбати про розетки для комп'ютера чи ноутбука.

  • Саундбар та ігрові консолі

Для саундбара та ігрових приставок слід також підготувати розетки. Їх можна зробити прихованими, аби зменшити візуальний шум. 

  • Техніка для догляду за собою

Для зубних щіток, фенів, вирівнювачів для волосся можна зробити приховані розетки у шафах.

Як розетки поставити у домі: дивіться відео

До слова, розумні розетки дозволяють віддалено керувати електроприладами через додатки та голосових асистентів, а також налаштовувати сценарії, таймери та розклади. Експерти спеціально для 24 Каналу розповіли, як обрати такі розетки та де їх краще ставити. 