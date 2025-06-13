Нове життя старим горщикам: як перетворити контейнери для розсади на стильний декор

Пластикові контейнери для розсади – практичний садовий інструмент. Вони недорогі, зручні у використанні й забезпечують гарний захист коріння для як кімнатних, так і для вуличних рослин.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, їхній вигляд рідко тішить око, особливо в порівнянні з декоративними кашпо. Як прості горщики можна перетворити на оригінальний елемент інтер’єру або милу прикрасу для саду, розповідаємо далі.

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Як старі горщики перетворити на модний декор

Якщо у вас накопичилося багато пластикових контейнерів для розсади, не поспішайте їх викидати. Замість цього спробуйте декупаж – техніку оформлення поверхонь паперовими елементами.

У цьому випадку чудово підійдуть сторінки зі старих книг. Пожовклий папір, друкований шрифт і текстура додадуть горщику вінтажного шарму.

Окрім книжкових аркушів, також можна використати обгортковий папір, старі листівки, вирізки з журналів або карти. Загалом для основної роботи знадобиться: пластиковий контейнер для розсади, клей для декупажу, паперові смужки, олівець.

Першим кроком підготуйте смужки паперу. Порвіть або наріжте сторінки книги на довгі смужки, приблизно на 2 – 3 сантиметри довші за висоту контейнера.

Як задекорувати старий горщик: дивіться відео

Далі за допомогою олівця трохи закрутіть один край кожної смужки – це надасть декоративного ефекту.

Тепер нанесіть клей та покрийте контейнер тонким шаром.

Після цього приклеюйте смужки. Прикріплюйте їх по одній, починаючи знизу й закріплюючи загнутим кінцем до верхнього краю контейнера.

Після того, як горщик повністю буде покритий папером, нанесіть ще один шар клею зверху – для фіксації та захисту.

До речі, базовий проєкт можна легко персоналізувати. Для цього обв’яжіть горщик шпагатом або кольоровими стрічками, додайте бирки з назвами рослин чи приклейте намистинки з літерами для створення підписів та послань.

Водночас враховуйте, що паперовий декор не витримує постійного зволоження, тож найкраще використовувати ці кашпо для штучних рослин. Якщо ж хочете посадити справжні, використовуйте подвійний контейнер: внутрішній для ґрунту, зовнішній – декоративний. Так ви зможете виймати внутрішній горщик для поливу, не псуючи обгортку.

До слова, для декору своїми руками згодяться не лише горщики. Також із чайного сервізу можна створити чарівний фонтан для саду.