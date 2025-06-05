Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, замість того, щоб просто викидати їх у смітник, варто задуматися про екологічні та креативні способи повторного використання. Як вдихнути нове життя у старі журнали, розповідаємо далі.

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Пожертвуйте їх

Школи, бібліотеки, лікарні та кабінети лікарів часто із задоволенням приймають журнали для використання у творчих проєктах або для читання у залах очікування. Така ініціатива не лише допоможе зменшити відходи, а й стане прикладом свідомого підходу до повторного використання речей.

Переробляйте

Якщо журнали більше не мають цінності, їх обов’язково слід здати на перероблювання. Папір, з якого вони виготовлені, можна перетворити на нову продукцію – це скорочує кількість сміття, зменшує викиди парникових газів і підтримує екологічний баланс.

Продавайте вінтажні видання

Деякі старі журнали можуть мати колекційну вартість. Якщо у вас є видання зі знаменитостями, важливими історичними подіями або спеціальними випусками, спробуйте виставити їх на онлайн-платформах. Вони можуть зацікавити колекціонерів і принести непоганий прибуток.

Старі журнали можуть стати натхненням для різних проєктів / Фото Freepik

Створюйте вироби

Старі журнали – чудовий матеріал для рукоділля. З них можна виготовити підставки під чашки, декоративні миски, настінні прикраси чи інші унікальні елементи декору. Онлайн можна знайти безліч інструкцій для таких проєктів, які легко реалізувати вдома.

Використовуйте як обгортковий папір

Якщо потрібно загорнути подарунок, а спеціального паперу немає – журнальні сторінки стануть яскравою альтернативою. Їхні барвисті зображення й текст створять неповторний і креативний вигляд упакованого подарунка.

Зробіть власну закладку

Для тих, хто любить читати, старий журнал може стати джерелом персоналізованої закладки. Виріжте цікаві слова чи картинки, приклейте їх на щільний картон – і отримаєте яскраву та індивідуальну закладку.

Створіть дошку візуалізації

Старі журнали – ідеальний матеріал для створення дошки візуалізації. Вирізайте зображення, що відповідають вашим цілям або мріям, і створюйте колажі, які надихатимуть щодня.

До слова, не тільки старі журнали можуть бути корисними у господарстві, а й картонні коробки, які можна використати, щоб захистити свої рослини.