Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, вместо того, чтобы просто выбрасывать их в мусорку, стоит задуматься об экологических и креативных способах повторного использования. Как вдохнуть новую жизнь в старые журналы, рассказываем далее.

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Пожертвуйте их

Школы, библиотеки, больницы и кабинеты врачей часто с удовольствием принимают журналы для использования в творческих проектах или для чтения в залах ожидания. Такая инициатива не только поможет уменьшить отходы, но и станет примером сознательного подхода к повторному использованию вещей.

Перерабатывайте

Если журналы больше не имеют ценности, их обязательно следует сдать на переработку. Бумагу, из которой они изготовлены, можно превратить в новую продукцию – это сокращает количество мусора, уменьшает выбросы парниковых газов и поддерживает экологический баланс.

Продавайте винтажные издания

Некоторые старые журналы могут иметь коллекционную стоимость. Если у вас есть издания со знаменитостями, важными историческими событиями или специальными выпусками, попробуйте выставить их на онлайн-платформах. Они могут заинтересовать коллекционеров и принести неплохую прибыль.

Старые журналы могут стать вдохновением для различных проектов / Фото Freepik

Создавайте изделия

Старые журналы – замечательный материал для рукоделия. Из них можно изготовить подставки под чашки, декоративные миски, настенные украшения или другие уникальные элементы декора. Онлайн можно найти множество инструкций для таких проектов, которые легко реализовать дома.

Используйте как оберточную бумагу

Если нужно завернуть подарок, а специальной бумаги нет – журнальные страницы станут яркой альтернативой. Их красочные изображения и текст создадут неповторимый и креативный вид упакованного подарка.

Сделайте собственную закладку

Для тех, кто любит читать, старый журнал может стать источником персонализированной закладки. Вырежьте интересные слова или картинки, приклейте их на плотный картон – и получите яркую и индивидуальную закладку.

Создайте доску визуализации

Старые журналы – идеальный материал для создания доски визуализации. Вырезайте изображения, соответствующие вашим целям или мечтам, и создавайте коллажи, которые будут вдохновлять ежедневно.

К слову, не только старые журналы могут быть полезными в хозяйстве, но и картонные коробки, которые можно использовать, чтобы защитить свои растения.