Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, замість того, щоб викидати їх на звалище, можна знайти креативні способи повторного використання цих матеріалів. Які корисні у господарстві речі можна зробити з картонних трубок, розповідаємо далі.

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Розпалювання вогню

Порожні трубки з-під обгорткового паперу можна перетворити на легкозаймистий матеріал для каміна чи багаття. Наріжте їх на менші частини, наповніть ворсом, сухим листям або ватними кульками. За бажанням також можна додати розтоплений свічковий віск, щоб зробити такі "запальники" довговічнішими.

Як зробити запалювач: дивіться відео

Організація святкових вогників

Різдвяні гірлянди часто плутаються, що ускладнює їх зберігання. Використовуйте трубки, щоб уникнути цієї проблеми: один кінець гірлянди розмістіть всередині трубки, а решту обмотайте зовні. Це зберігатиме порядок і захищатиме лампочки від пошкоджень.

Як намотати гірлянду на картонну трубку: дивіться відео

Підтримка форми чобіт

Щоб чоботи зберігали свою форму й не згиналися, вставте картонні трубки всередину. Виріжте їх за довжиною взуття – цей простий трюк допоможе запобігти пошкодженням і заощадити місце в шафі.

Як виглядають такі вкладиші для взуття: дивіться відео

Блокування протягів

Дві трубки можна перетворити на дверну заглушку, що запобігатиме проникненню холодного повітря в кімнату. Помістіть трубки в старі колготки, а потім розташуйте під дверима, щоб ваш будинок став енергоефективнішим.

Як зробити заглушки для протягів: дивіться відео

Безпечне зберігання ножів

Для ножів, які не поміщаються в підставки, зробіть захисні футляри з трубок. Закрийте один кінець скотчем і вставте ножі – це убезпечить ваші руки під час пошуку інструментів у шухляді.