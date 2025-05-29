Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, один із таких декоративних акцентів – фонтан із чайного сервізу. Цей простий у виконанні елемент додає саду нотки химерності, відсилаючи до атмосфери "Аліси в країні чудес". Як його виготовити своїми руками, розповідаємо далі.

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Чому варто додати водний елемент у саду

Окрім естетики, водні елементи створюють приємний фон для відпочинку, зволожують повітря й навіть привертають до саду корисних комах та птахів.

А якщо оформити фонтан у стилі вінтажного чайного сервізу, можна поєднати функціональність з атмосферною декоративністю.

Що знадобиться для проєкту

Для створення фонтану вам будуть потрібні:

Старий чайник або кавник (можна керамічний – він створює яскравіший звук води);

Великий пластиковий квітковий горщик без дренажних отворів;

Компостне сито або шматок оцинкованої сітки;

Занурювальний насос із трубкою;

Керамічний дриль;

Каміння для декору;

За бажанням – фарба або цемент для декору горщика.

Фонтан з чайника: дивіться відео

Як зробити фонтан своїми руками

Підготуйте основу.

Встановіть сітку або сито всередину пластикового горщика. Виріжте у ньому отвір для трубки насоса.

Підготуйте чайник.

За допомогою керамічного свердла просвердліть отвір у дні чайника. Уставте трубку від насоса так, щоб вона проходила через горщик у чайник. Важливо, щоб трубка сиділа щільно, не протікаючи.

Позиціювання.

Тримайте чайник трохи вище горщика – трубка повинна вільно проходити до нього, забезпечуючи струмінь води. Легше буде відрізати трубку заздалегідь, відповідно до висоти.

Декорування.

Щоб приховати пластиковий горщик, обгорніть його тканиною або зробіть імітацію кам’яної основи, змазавши старий рушник цементом.

Фінальні штрихи.

Розмістіть кілька каменів на сітці, щоб закріпити чайник, залишивши місце для стікання води. Поставте під струмінь чайну чашку – це створить ефект ніби "наливання чаю", який потім переливатиметься на каміння.

Альтернативні варіанти

Якщо у вас немає старого чайника, його легко замінити вінтажною лійкою, мідним глечиком або будь-яким іншим посудом із носиком. Секонд-хенди – чудове джерело таких предметів.

А чайники, які не використовуються для фонтану, можна перетворити на вази або тримачі для квіткових композицій.

До слова, перетворити ваш сад на казкове місце можна також за допомогою декору зі скляних банок та пляшок.