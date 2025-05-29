Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, один из таких декоративных акцентов – фонтан из чайного сервиза. Этот простой в исполнении элемент добавляет саду нотки причудливости, отсылая к атмосфере "Алисы в стране чудес". Как его изготовить своими руками, рассказываем далее.

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Почему стоит добавить водный элемент в саду

Кроме эстетики, водные элементы создают приятный фон для отдыха, увлажняют воздух и даже привлекают в сад полезных насекомых и птиц.

А если оформить фонтан в стиле винтажного чайного сервиза, можно совместить функциональность с атмосферной декоративностью.

Что понадобится для проекта

Для создания фонтана вам будут нужны:

  • Старый чайник или кофейник (можно керамический – он создает более яркий звук воды);
  • Большой пластиковый цветочный горшок без дренажных отверстий;
  • Компостное сито или кусок оцинкованной сетки;
  • Погружной насос с трубкой;
  • Керамическая дрель;
  • Камни для декора;
  • По желанию – краска или цемент для декора горшка.

Фонтан из чайника: смотрите видео

Как сделать фонтан своими руками

  • Подготовьте основу.

Установите сетку или сито внутрь пластикового горшка. Вырежьте в нем отверстие для трубки насоса.

  • Подготовьте чайник.

С помощью керамического сверла просверлите отверстие в дне чайника. Уставьте трубку от насоса так, чтобы она проходила через горшок в чайник. Важно, чтобы трубка сидела плотно, не протекая.

  • Позиционирование.

Держите чайник чуть выше горшка – трубка должна свободно проходить к нему, обеспечивая струю воды. Легче будет отрезать трубку заранее, в соответствии с высотой.

  • Декорирование.

Чтобы скрыть пластиковый горшок, оберните его тканью или сделайте имитацию каменного основания, смазав старое полотенце цементом.

  • Финальные штрихи.

Разместите несколько камней на сетке, чтобы закрепить чайник, оставив место для стекания воды. Поставьте под струю чайную чашку – это создаст эффект будто "наливания чая", который потом будет переливаться на камни.

Альтернативные варианты

Если у вас нет старого чайника, его легко заменить винтажной лейкой, медным кувшином или любой другой посудой с носиком. Секонд-хенды – отличный источник таких предметов.

А чайники, которые не используются для фонтана, можно превратить в вазы или держатели для цветочных композиций.

К слову, превратить ваш сад в сказочное место можно также с помощью декора из стеклянных банок и бутылок.