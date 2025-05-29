Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, один из таких декоративных акцентов – фонтан из чайного сервиза. Этот простой в исполнении элемент добавляет саду нотки причудливости, отсылая к атмосфере "Алисы в стране чудес". Как его изготовить своими руками, рассказываем далее.
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Почему стоит добавить водный элемент в саду
Кроме эстетики, водные элементы создают приятный фон для отдыха, увлажняют воздух и даже привлекают в сад полезных насекомых и птиц.
А если оформить фонтан в стиле винтажного чайного сервиза, можно совместить функциональность с атмосферной декоративностью.
Что понадобится для проекта
Для создания фонтана вам будут нужны:
- Старый чайник или кофейник (можно керамический – он создает более яркий звук воды);
- Большой пластиковый цветочный горшок без дренажных отверстий;
- Компостное сито или кусок оцинкованной сетки;
- Погружной насос с трубкой;
- Керамическая дрель;
- Камни для декора;
- По желанию – краска или цемент для декора горшка.
Фонтан из чайника: смотрите видео
Как сделать фонтан своими руками
- Подготовьте основу.
Установите сетку или сито внутрь пластикового горшка. Вырежьте в нем отверстие для трубки насоса.
- Подготовьте чайник.
С помощью керамического сверла просверлите отверстие в дне чайника. Уставьте трубку от насоса так, чтобы она проходила через горшок в чайник. Важно, чтобы трубка сидела плотно, не протекая.
- Позиционирование.
Держите чайник чуть выше горшка – трубка должна свободно проходить к нему, обеспечивая струю воды. Легче будет отрезать трубку заранее, в соответствии с высотой.
- Декорирование.
Чтобы скрыть пластиковый горшок, оберните его тканью или сделайте имитацию каменного основания, смазав старое полотенце цементом.
- Финальные штрихи.
Разместите несколько камней на сетке, чтобы закрепить чайник, оставив место для стекания воды. Поставьте под струю чайную чашку – это создаст эффект будто "наливания чая", который потом будет переливаться на камни.
Альтернативные варианты
Если у вас нет старого чайника, его легко заменить винтажной лейкой, медным кувшином или любой другой посудой с носиком. Секонд-хенды – отличный источник таких предметов.
А чайники, которые не используются для фонтана, можно превратить в вазы или держатели для цветочных композиций.
К слову, превратить ваш сад в сказочное место можно также с помощью декора из стеклянных банок и бутылок.