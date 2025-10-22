Кім Кардаш'ян показала, як прикрасити дім до Геловіну – ефект приголомшує

Щороку у жовтні будинок Кім Кардаш'ян в Гідден-Гіллз перетворюється на щось "жахливе". Зірка до Геловіну створювала чимало моторошних інсталяцій, але найбільш ефектною, напевно, була її гелловінська ідея 2020 року.

Тоді телезірка перетворила свій дім на лігво червоного павука заввишки приблизно 4,5 метра, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Як Кардаш'ян підготувала дім до Геловіну?

Акторка розмістила величезного павука над дверною рамою, серед штучних павутин, що тягнулися вздовж усього будинку. Усередині червоні вогні створювали зловісне сяйво. І хоча не всі захочуть настільки показне оформлення, декор Кім відображає ширший тренд, який охопив будинки знаменитостей: doorscaping, тобто прикрашання дверей. Зірки дедалі частіше зосереджують святкові прикраси саме навколо вхідних дверей.

Страшне оформлення будинку Кім: дивіться відео

Doorscaping – чудова ідея для геловінського оформлення вулиці, адже вона універсальна. Ви можете зробити двері настільки яскравими чи, навпаки, простими, як вам заманеться. Крім того, це – вхід до дому, отже, усі гості та перехожі зможуть оцінити вашу старанність і святковий настрій.

Важливим елементом геловінської композиції біля дверей є зовнішнє освітлення, яке підкреслить моторошну атмосферу уночі.

Щоб додати відчуття таємничості, сонячні ліхтарі – найкраща основа. Вони нагадують масляні лампи вікторіанської епохи: створюють моторошне, але чарівне світло й додають елегантності вашому входу. Розставте кілька ліхтарів різних розмірів навколо дверей або ґанку.

Можна зробити додатковий ефект завдяки штучним свічкам, що мерехтять, або лампочкам з тьмяно-помаранчевим світлом.

Павуковий декор Кім Кардаш'ян символізує нову тенденцію – сезонні прикраси, зосереджені на фасаді дому, що дарують святковий настрій усім перехожим.

Як Кардаш'ян прикрасила дім цього року?

44-річна Кім Кардаш'ян показала свій "будинок із привидами" 2 жовтня, пише India Times. Коридор дому нагадував темну печеру, заповнену павутиною, білими полотнами й навіть мумією, що звисає догори ногами у павутині. Додатково Кім розставила навколо сходів примар у капюшонах і мерехтливі свічки, щоб завершити зловісну атмосферу. Діти Кім – Норт, Сейнт, Чикаго та Псалм – були не менш у захваті. Вона розповіла, що її сестра Кортні подарувала їм імбирний будиночок у геловінському стилі, прикрашений привидами, відьмами, солодкими деревами та їхніми іменами, написаними на маленьких білих ярликах.

Геловінський коридор у будинку Кім / Фото Instagram зірки

Який декор до Геловіну створила Блейк Лайвлі?

Ідеї Блейк Лайвлі для Геловіну залишаються популярними навіть через роки. Акторка показала, як перетворити звичайні гарбузи на стильний осінній декор. Її ідеї – цебілий гарбуз із сукулентами всередині та гарбуз-відерце для напоїв із льодом, яблуками й корицею.