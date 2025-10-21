Вітальня Джулії Робертс – це тепла, затишна ода дереву. Воно всюди: від насиченої горіхової підлоги до текстурного сірого килима, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Який тренд у вітальні Робертс буде завжди популярним?

Сьогодні дизайнери відмовляються від усього холодного та клінічного на користь теплих, затишних палітр. Сірий колір поступово виходить із моди, поступаючись натуральному та світлому дереву.

Вітальня Джулії Робертс: дивіться відео

Популярність дерева зумовлена прагненням людей "привнести природу в дім" і відновити зв'язок із довкіллям, а також непідвладною часу естетикою цього матеріалу.

Ніл Бредгем, генеральний директор компанії, яка займається виробництвом покриття для підлоги, особливо радить інженерну деревину.

Інженерне дерево має теплий і природний. Його волокна мають живі візерунки та різні відтінки, які гармонійно доповнюють будь-який інтер'єр – від сучасного до класичного чи заміського стилю.

Альтернативою може стати ламінат – більш бюджетний варіант, який також має екологічні переваги. Ламінат – доступний за ціною, має безліч природних відтінків і стійкий до зношення навіть у місцях із високою прохідністю. Він дружній до довкілля, адже відтворює вигляд натурального дерева, не виснажуючи природні ресурси.

Видання Better homes and gardens пише, де найкраще використати дерево:

Підлога : світлі породи, такі як білий дуб, візуально розширюють кімнату. Вони легко поєднуються з будь-яким кольором меблів чи текстилю.

: світлі породи, такі як білий дуб, візуально розширюють кімнату. Вони легко поєднуються з будь-яким кольором меблів чи текстилю. Кухонні шафи: замість класичних білих фасадів варто спробувати теплі відтінки дуба, бука чи волоського горіха.

замість класичних білих фасадів варто спробувати теплі відтінки дуба, бука чи волоського горіха. Меблі : дерев'яні столи, комоди чи тумбочки додають природності без ремонту. Навіть кілька деталей із дерева роблять простір затишнішим.

: дерев'яні столи, комоди чи тумбочки додають природності без ремонту. Навіть кілька деталей із дерева роблять простір затишнішим. Стеля : дерев'яні балки або панелі створюють ефект дачного будинку чи шале.

: дерев'яні балки або панелі створюють ефект дачного будинку чи шале. Стіни: панелі або вагонка додають текстури й глибини, роблячи кімнату більш виразною.

Чим дивує кухня Селени Гомес?

Біла кухня – це класика, але без акцентів вона може виглядати нудно. Селена Гомес показала, як легко додати їй характеру за допомогою кольору. У своїй кухні акторка поєднала білий із відтінками синього: бірюзові ножі, сині келихи й кобальтова каструля стали яскравими деталями, які одразу оживили простір. І все це – без ремонту чи великих витрат.