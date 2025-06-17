Стильний акцентний столик зі старої ванни: простий проєкт своїми руками у сільському стилі

Акцентні столи можуть стати справжньою родзинкою будь-якого інтер'єру. Вони дозволяють експериментувати з формами, матеріалами та стилями.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, один з найбільш креативних і водночас бюджетних способів додати до свого простору характер – створити столик зі звичайної оцинкованої ванни. Як втілити такий проєкт у життя, розповідаємо далі.

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Як зібрати столик з ванни

Першим кроком підготуйте ванну – помийте, просушіть та, за потреби, обробіть антикорозійним засобом.

Далі прикріпіть ніжки – визначте місце для кріплення та зафіксуйте їх на дні ванни шурупами.

Як виглядає столик із ванної: дивіться відео

Тепер зробіть стільницю – вона має бути достатньо великою, щоб перекривати отвір ванни. Найкраще, щоб вона була знімна, для зручного доступу до речей усередині. Також можете додати ручки або петлі, щоб було зручно відкривати верх.

Після цього прикрасьте свій виріб – пофарбуйте, додайте трафарети, обтягніть тканиною або залиште природну текстуру ванни.

У результаті ви отримаєте бюджетну альтернативу дорогим дизайнерським столикам та створите унікальний предмет інтер’єру, який відображатиме ваш стиль.

До речі, багатьом речам вдома можна дати друге життя. До прикладу, контейнери для розсади можна перетворити на стильний декор.