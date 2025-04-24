Найчарівніший декор: як зробити сяючу люстру з гілок власноруч

Якщо вам до душі нестандартні стилі інтер’єру, знайти декор у магазинах може виявитися непросто, особливо якщо йдеться про дизайн, що поєднує чарівність, романтику і містичність.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, проте такий декор можна створити самостійно, використовуючи природні матеріали, кристали та мерехтливе освітлення. Одна з найцікавіших ідей подібного дизайну – створення люстри з дерева власноруч. Як реалізувати такий проєкт, розповідаємо далі.

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Як зробити чарівну люстру своїми руками

Для створення люстри вам знадобиться гнучкий дріт, наприклад, алюмінієвий. Спершу з нього формують коло – воно стане основою конструкції.

Потім дріт обмотують малярським скотчем, створюючи нерівності та об’єм, щоб конструкція виглядала органічно. З окремих шматків дроту формуються гілки – кожна складається приблизно з п’яти частин. Довжину та кількість гілок можна змінювати залежно від бажаного вигляду.

Після формування всієї структури її покривають новим шаром скотчу, а потім фарбують. Для традиційного готичного вигляду підійде чорний колір, для природного – відтінки коричневого, а для більш яскравого і сміливого інтер’єру – насичені кольори, що відповідають загальній палітрі кімнати.

Як створити таку люстру: дивіться відео

Головна родзинка такої люстри – освітлення. Обгорніть конструкцію світлодіодними гірляндами. Вони безпечні, довговічні та дають м’яке, тепле світло. Можна обрати варіанти у вигляді квітів, листя або класичних "казкових" ліхтариків.

Додаткові прикраси зроблять люстру ще більш чарівною. Наприклад, прозорі акрилові намистини створять ефект кришталю, а мох, листя або штучні квіти додадуть природності.

У результаті така люстра чудово виглядатиме у різних інтер'єрах та додасть житлу трохи магії.

До речі, якщо ви зацікавлені у створення природного декору, з банок та пляшок можна зробити чудовий підвісний сад.