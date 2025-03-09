Маленьке дерево, яке варто обов'язково посадити у саду, якщо ви любите птахів і метеликів

Якщо ви прагнете створити сад, що приваблює метеликів та птахів, напевно, у вас вже є годівниці для пернатих друзів і різноманітні квіти, багаті на нектар.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, ще одним чудовим доповненням до такого саду стане птелея трилиста. Це невибагливе дерево, що не тільки прикрасить ваш двір, але й створить сприятливе середовище для фауни. Що варто знати про цю рослину та як за нею доглядати, розповідаємо далі.

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Що варто знати про птелею

Це дерево приваблює метеликів та птахів завдяки своїм унікальним плодам у формі вафель, які є для них джерелом їжі.

Єдиним потенційним недоліком рослини є її квіти. Вони можуть бути зеленого, білого або коричневого кольору, а їхній аромат не всім до вподоби – він часто асоціюється з неприємним запахом.

Проте деякі садівники описують запах квітів як цитрусовий. У будь-якому разі, щоб уникнути неприємних відчуттів, найкраще висаджувати дерево подалі від будинку.

Як виглядає птелея: дивіться фото

Як доглядати за птелеєю

Це невелике дерево, що досягає приблизно 6 метрів у висоту та ширину. Воно ідеально підходить для невеликих ділянок, бо не займає багато місця.

Птелея також добре росте в помірному кліматі, витримуючи як повне сонце, так і глибоку тінь. Це дерево адаптується до різних типів ґрунту – від піщаного до глинистого.

Додатковою перевагою є його стійкість до посухи та здатність витримувати несприятливі умови.

Крім того, багато тварин, як правило, не їдять листя цього дерева, що робить його ще більш привабливим для садівників.