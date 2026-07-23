Дім Затишний дім Прощавайте, м'які стільці: новий тренд 2026 року здивував навіть дизайнерів
23 липня, 10:31
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Прощавайте, м'які стільці: новий тренд 2026 року здивував навіть дизайнерів

Альона Гогунська

М'які обідні стільці, які кілька років поспіль залишалися фаворитами дизайнерів, поступово втрачають популярність. Їм на зміну приходять моделі з натурального дерева, які поєднують лаконічний дизайн, довговічність і практичність. Саме вони дедалі частіше з'являються в сучасних інтер'єрах і вже претендують на звання одного з головних меблевих трендів 2026 року.

Як пише Kobieta.gazeta, дизайнери зазначають, що сьогодні власники квартир дедалі частіше обирають меблі, які не лише мають стильний вигляд, а й залишаються актуальними протягом багатьох років. 

Чому дерев'яні стільці знову стали популярними?

Останніми роками в їдальнях переважали м'які стільці та моделі з ротанга. Однак сучасні тенденції змінилися на користь простих форм і натуральних матеріалів. Особливо популярними стали дерев'яні стільці з округлими спинками, плавними лініями та виразною текстурою дерева. 

Завдяки цьому вони самі стають декоративним елементом інтер'єру й не потребують яскравої оббивки чи складного оздоблення. Такий підхід відповідає загальному тренду на затишні, теплі інтер'єри, у яких головну роль відіграють природні матеріали та стримана кольорова палітра.


Дерев'яні стільці стали головним трендом 2026 року / Фото Unsplash

Які породи дерева зараз у тренді?

Найчастіше дизайнери рекомендують меблі з: 

  • дуба;
  • ясена;
  • горіха. 

Ці породи відомі своєю міцністю, довговічністю та красивою природною текстурою. Крім того, дерев'яні стільці значно простіші у догляді, ніж м'які моделі, адже не накопичують пил у тканині й не потребують регулярного чищення оббивки. Такі меблі однаково вдало виглядають у сучасних, скандинавських, класичних, сільських і мінімалістичних інтер'єрах. 

Чому цей тренд набирає популярності?

Однією з головних причин популярності дерев'яних меблів дизайнери називають стиль "японді", який поєднує японський мінімалізм зі скандинавською простотою та затишком. Для цього стилю характерні:

  • натуральні матеріали,
  • природні кольори,
  • функціональність і відмова від зайвого декору. 

Саме тому меблі з дерева дедалі частіше замінюють вироби з текстильною оббивкою. Крім того, дедалі більше людей прагнуть купувати речі, які прослужать багато років. Якісні дерев'яні меблі повністю відповідають цій тенденції, адже не виходять із моди після одного сезону. 

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