Как пишет Kobieta.gazeta, дизайнеры отмечают, что сегодня владельцы квартир все чаще выбирают мебель, которая не только выглядит стильно, но и остается актуальной на протяжении многих лет.
Почему деревянные стулья снова стали популярными?
В последние годы в столовых преобладали мягкие стулья и модели из ротанга. Однако современные тенденции изменились в пользу простых форм и натуральных материалов. Особенно популярными стали деревянные стулья с округлыми спинками, плавными линиями и выразительной текстурой дерева.
Благодаря этому они сами по себе становятся декоративным элементом интерьера и не требуют яркой обивки или сложной отделки. Такой подход соответствует общему тренду на уютные, теплые интерьеры, в которых главную роль играют природные материалы и сдержанная цветовая палитра.
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Деревянные стулья стали главным трендом 2026 года / Фото Unsplash
Какие породы дерева сейчас в тренде?
Чаще всего дизайнеры рекомендуют мебель из:
- дуба;
- ясеня;
- ореха.
Эти породы известны своей прочностью, долговечностью и красивой естественной текстурой. Кроме того, деревянные стулья гораздо проще в уходе, чем мягкие модели, ведь они не накапливают пыль в ткани и не требуют регулярной чистки обивки. Такая мебель одинаково удачно смотрится в современных, скандинавских, классических, рустикальных и минималистичных интерьерах.
Почему этот тренд набирает популярность?
Одной из главных причин популярности деревянной мебели дизайнеры называют стиль "японди", который сочетает японский минимализм со скандинавской простотой и уютом. Для этого стиля характерны:
- натуральные материалы,
- естественные цвета,
- функциональность и отказ от лишнего декора.
Именно поэтому мебель из дерева все чаще заменяет изделия с текстильной обивкой. Кроме того, все больше людей стремятся покупать вещи, которые прослужат много лет. Качественная деревянная мебель полностью соответствует этой тенденции, ведь она не выходит из моды после одного сезона.