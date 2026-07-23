Как пишет Kobieta.gazeta, дизайнеры отмечают, что сегодня владельцы квартир все чаще выбирают мебель, которая не только выглядит стильно, но и остается актуальной на протяжении многих лет.

Почему деревянные стулья снова стали популярными?

В последние годы в столовых преобладали мягкие стулья и модели из ротанга. Однако современные тенденции изменились в пользу простых форм и натуральных материалов. Особенно популярными стали деревянные стулья с округлыми спинками, плавными линиями и выразительной текстурой дерева.

Благодаря этому они сами по себе становятся декоративным элементом интерьера и не требуют яркой обивки или сложной отделки. Такой подход соответствует общему тренду на уютные, теплые интерьеры, в которых главную роль играют природные материалы и сдержанная цветовая палитра.



Деревянные стулья стали главным трендом 2026 года / Фото Unsplash

Какие породы дерева сейчас в тренде?

Чаще всего дизайнеры рекомендуют мебель из:

дуба;

ясеня;

ореха.

Эти породы известны своей прочностью, долговечностью и красивой естественной текстурой. Кроме того, деревянные стулья гораздо проще в уходе, чем мягкие модели, ведь они не накапливают пыль в ткани и не требуют регулярной чистки обивки. Такая мебель одинаково удачно смотрится в современных, скандинавских, классических, рустикальных и минималистичных интерьерах.

Почему этот тренд набирает популярность?

Одной из главных причин популярности деревянной мебели дизайнеры называют стиль "японди", который сочетает японский минимализм со скандинавской простотой и уютом. Для этого стиля характерны:

натуральные материалы,

естественные цвета,

функциональность и отказ от лишнего декора.

Именно поэтому мебель из дерева все чаще заменяет изделия с текстильной обивкой. Кроме того, все больше людей стремятся покупать вещи, которые прослужат много лет. Качественная деревянная мебель полностью соответствует этой тенденции, ведь она не выходит из моды после одного сезона.