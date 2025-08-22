Нечасто випадає нагода зазирнути всередину будинків світових знаменитостей. Однак нещодавно вдалося побачити нові світлини з дому Дженніфер Еністон й вкотре переконатися, що акторка створила розкішний інтер'єр з незвичайними деталями.

Який вигляд має дім культової акторки зсередини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Architectural Digest.

Який інтер'єр у домі Дженніфер Еністон?

Дженніфер Еністон має бездоганний смак, який підкреслюється і в інтер'єрі її дому. Раніше у мережі вже показували сучасну спальню світової знаменитості, а також вишуканий домашній бар.

Однак у домі Дженніфер Еністон є й інші цікаві деталі, які зачаровують своїм виглядом. За словами дизайнерів, у той час як інші знаменитості протягом багатьох років обирали мінімалістичний стиль, акторка оточувала себе теплими, вишуканими та максималістськими деталями, які створили позачасовий простір. До слова, Дженніфер Еністон більшість деталей обирає самостійно. В інтерв'ю вона також часто розповідає, що стала б дизайнеркою, якби не обрала кар'єру акторки.

Нині експерти описують житло Дженніфер Еністон як оазис з м'якими кремовими диванами, білими півоніями та свічками, що окреслюють вітальню. Особливої атмосфери додають натуральні камені та спеціальні пахощі. Водночас немає жодного екрана, який би додавав візуального шуму.



Вітальня Дженніфер Еністон / Фото @alexilubomirski and @francoisdischinger

Вітальня оформлена у нейтральних відтінках, а масивні крісла та полиці з книгами створюють розкішний позачасовий простір.



Полиці з книгами у домі Дженніфер Еністон / Фото @alexilubomirski and @francoisdischinger

Нейтральна палітра продовжується і на кухні. Особливу атмосферу тут створюють незвичайні дерев'яні стільці та затишний камін.



Кухня Дженніфер Еністон / Фото @alexilubomirski and @francoisdischinger

Цікаво, що щонеділі Дженніфер Еністон запрошує до свого дому гостей. Близько 10 – 15 близьких друзів голлівудської зірки збираються разом за одним столом, аби провести час.