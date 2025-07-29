Де живе голлівудський актор Джонні Депп та чи чим особливий новий дім зірки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Де живе Джонні Депп?

Відомий за ролями у "Піратах Карибського моря", "Чарлі і шоколадній фабриці", "Аліса в країні чудес" та багатьох інших стрічках Джонні Депп вирішив оселитися у Великій Британії. Так, стало відомо, що знаменитість оселилася у британському селі Водгерст у Східному Сассексі. Так, 62-річного Джонні Деппа помітили місцеві жителі, коли він насолоджувався прогулянками навколо свого маєтку та гуляв головною вулицею села.

Цікаво. У ЗМІ пишуть, що Джонні Депп вирішив оселитися у Водгерсті, оскільки тут живе його давній друг Джефф Бек.

Як пише Daily Mail, Джонні Депп оселився у розкішному історичному маєтку, збудованому у 19850-х роках. Будинок більше нагадує декорації до фільму про епоху вікторіанської Англії, однак це справжня оселя зі своїми особливостями.



Особняк, де живе Джонні Депп / Фото Daily Mail

Відомо, що дім має 10 спалень, на території є широка гравійна алея з готичними статуями та квітковими композиціями. Ба більше, в'їзд оформлюють великі ковані ворота, а на території розташований величезний сад з фруктовими деревами.



Подвір'я біля особняка / Фото Daily Mail

Як пишуть журналісти, ця архітектурна перлина належить 74-річній мільйонерці Пруденс Воттс. Її чоловік був відомим банкіром, членом правління "Тоттенгем Готспур" і впливовою людиною на фінансовому ринку.

За підрахунками рієлторів, вартість оренди такого розкішного особняка може обходитися Джонні Деппу у 40 – 50 тисяч доларів на місяць.

Втім, який вигляд має інтер'єр дому – невідомо. У відкритому доступі немає світлин з середи маєтку.

Раніше у Токіо знайшли покинутий особняк японського мільярдера Генсіро Кавамото. Там збереглися десятки скульптур та раритетні Rolls Royce.